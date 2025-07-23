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Это масло, которое мы добавляем в салаты, оказывает удивительное воздействие на кожу

Кунжутное масло: секрет молодости и красоты, и это эффективное средство против старения
2:24
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Чудеса природы: это масло, используемое нами в салатах, также является мощным средством против старения. Мы готовы рассказать вам обо всех его преимуществах.

Семена кунжута
Фото: flickr. com by NIAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Семена кунжута

Это натуральное кунжутное масло, которое часто хранится на кухне, полезно не только для кулинарии, но и для ухода за кожей. Многие косметические бренды включают его в свои продукты, и это неудивительно, ведь оно ценилось с древних времён.

Чем же оно полезно для кожи? Оно содержит множество антиоксидантов, особенно витамин Е — мощный антивозрастной компонент, который укрепляет гидролипидный барьер кожи. Это помогает разгладить морщины и тонкие линии.

Но это лишь часть его полезных свойств: оно увлажняет кожу, поддерживая её водный баланс, что делает его отличным средством после загара. Благодаря своим регенерирующим свойствам, оно помогает справиться с сухостью кожи. Его лёгкая текстура и скользящие свойства делают его идеальным для массажа. Кроме того, оно укрепляет волосы и ногти, а также помогает коже адаптироваться к смене сезонов. Всё это делает кунжутное масло универсальным средством для ухода, пишет journaldesfemmes.fr.

Интересно узнать, что кунжут — одно из первых масличных растений, из которого человек начал добывать масло. Мы можем поблагодарить наших предков за это открытие. Родина кунжута — Африка и Южная Азия. Хотя изначально его ценили за питательные и лечебные свойства, со временем его начали использовать и для ухода за кожей. Помимо красоты, кунжут также полезен для здоровья сердца.

Однако перед использованием масла рекомендуется провести тест на аллергию, особенно если у вас есть чувствительность к семенам. Нанесите немного масла на внутреннюю сторону запястья и подождите несколько часов. Если кожа не отреагирует, значит, масло вам подходит.

Бренды, такие как La Rosée, Aroma-Zone и другие, уже включили кунжутное масло в свои линейки продуктов. Вы можете найти его в различных косметических средствах по доступной цене. Это универсальное средство подходит для всех типов кожи и решает множество проблем.

Уточнения

Кунжутное масло сезамовое масло — пищевое растительное масло, получаемое из семян кунжута индийского.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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