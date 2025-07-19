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Трубочка, диеты и фейсфитнес: 10 привычек, которые старят вашу кожу быстрее, чем вы думаете

10 повседневных ошибок, которые вредят коже, по мнению дерматолога
5:24
Моя семья » Красота и стиль

Один из самых распространенных мифов о защите кожи от солнца заключается в том, что солнцезащитные средства нужны только в отпуске или на пляже. Однако это заблуждение может привести к повреждениям кожи. Даже в облачную погоду ультрафиолетовые лучи способны вызывать фотостарение, пигментацию и увеличивать сосудистый рисунок. Более того, защита от солнца является обязательной после таких процедур, как пилинг, чистка или инъекции.

Уход за лицом
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Уход за лицом

Правильный выбор солнцезащитных средств зависит от времени года. Зимой можно использовать кремы с меньшим SPF, а летом — средства с более высоким коэффициентом защиты. И не забывайте, что защита должна быть как от UVA-, так и от UVB-лучей.

Фейсфитнес: не заменяет профессиональный уход

  • Многие считают, что гимнастика для лица может полностью заменить косметологические процедуры, но это не так. Хотя упражнения действительно улучшают лимфодренаж и кровообращение, они не способны сократить морщины или существенно "подтянуть" кожу. Лицевые мышцы работают иначе, чем скелетные, и не способны наращивать объем. Чрезмерная мимическая активность может даже привести к новым морщинам.

Таким образом, фейсфитнес может быть полезным дополнением, но его не стоит рассматривать как самостоятельное средство для борьбы с возрастными изменениями.

Неправильный уход: выбор средств имеет значение

  • Неправильно подобранные косметические средства могут навредить коже. Например, использование продуктов не по типу кожи или без предварительного теста может привести к ожогам, аллергическим реакциям и воспалениям. Важно учитывать особенности своей кожи и подбирать средства с учетом рекомендаций специалистов. Лучше всего довериться дерматологу или косметологу при выборе ухода.

Очищение кожи: не пропускайте вечерний ритуал

  • Игнорирование вечернего очищения — одна из самых вредных привычек. За день косметика, пыль и загрязнения из окружающей среды забивают поры, что приводит к воспалениям и раздражениям. Особенно это касается области вокруг глаз. Необходимо обязательно очищать кожу перед сном, а также использовать средства, подходящие для вашего типа кожи.

Частое припудривание также нарушает дыхание кожи, создавая барьер и способствуя воспалениям.

Привычка пить через трубочку

  • На первый взгляд, это может показаться безобидным, но постоянное использование трубочки активирует круговую мышцу рта, что может привести к образованию кисетных морщин. Эта привычка способствует повышенному напряжению на лице, что в долгосрочной перспективе может повлиять на внешний вид кожи.

Излишек сахара: вред для кожи

  • Избыточное потребление углеводов, особенно сахара, оказывает серьезное влияние на кожу. Простые углеводы могут вызвать воспаления, обострить акне и экземы, а также ускорить процесс гликации, разрушая коллаген и эластин. Это ведет к преждевременному старению кожи, появлению морщин и потере упругости.

Экстремальные диеты: опасность низкого потребления жиров

  • Популярные диеты, исключающие жиры, могут привести к истончению кожи, тусклости волос и ломкости ногтей. Жиры важны для нормальной работы гормональной системы и поддержания клеточных структур кожи. Их дефицит способствует преждевременному старению и потере эластичности кожи.

Неправильная поза во сне

  • Сон на животе или на боку может привести к появлению заломов и морщин в области лица и декольте. Лицо, соприкасающееся с подушкой, нарушает отток жидкости, создавая отеки и придавая коже уставший вид. Оптимальное положение для сна — на спине, с правильной подушкой и матрасом.

Отказ от солнцезащитных очков

  • Солнцезащитные очки — это не только модный аксессуар, но и средство защиты от ультрафиолетового излучения. Без них кожа век подвержена ожогам, а постоянное прищуривание может привести к появлению морщин вокруг глаз. Очки помогают избежать не только ожогов, но и преждевременного старения в области глаз.

Самостоятельное выдавливание прыщей

  • Пытаясь избавиться от прыщей дома, можно спровоцировать инфицирование, воспаления и образование рубцов. Особенно опасно это делать в области носогубного треугольника и межбровья, где проходят важные сосудистые пути. Лучшее решение — обратиться к дерматологу, который предложит безопасные методы лечения.

Сохраняйте свою красоту, избавившись от вредных привычек

Понимание того, какие привычки ежедневно наносят вред нашей коже, — первый шаг к здоровью и красоте. Простое и регулярное соблюдение правильного ухода, отказ от вредных ритуалов и внимание к деталям помогут вам сохранить свежий и сияющий вид на долгие годы. Замените старые вредные привычки новыми, заботливыми практиками, и ваша кожа скажет вам спасибо!

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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