Трубочка, диеты и фейсфитнес: 10 привычек, которые старят вашу кожу быстрее, чем вы думаете

Один из самых распространенных мифов о защите кожи от солнца заключается в том, что солнцезащитные средства нужны только в отпуске или на пляже. Однако это заблуждение может привести к повреждениям кожи. Даже в облачную погоду ультрафиолетовые лучи способны вызывать фотостарение, пигментацию и увеличивать сосудистый рисунок. Более того, защита от солнца является обязательной после таких процедур, как пилинг, чистка или инъекции.
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Уход за лицом
Правильный выбор солнцезащитных средств зависит от времени года. Зимой можно использовать кремы с меньшим SPF, а летом — средства с более высоким коэффициентом защиты. И не забывайте, что защита должна быть как от UVA-, так и от UVB-лучей.
Фейсфитнес: не заменяет профессиональный уход
Многие считают, что гимнастика для лица может полностью заменить косметологические процедуры, но это не так. Хотя упражнения действительно улучшают лимфодренаж и кровообращение, они не способны сократить морщины или существенно "подтянуть" кожу. Лицевые мышцы работают иначе, чем скелетные, и не способны наращивать объем. Чрезмерная мимическая активность может даже привести к новым морщинам.
Таким образом, фейсфитнес может быть полезным дополнением, но его не стоит рассматривать как самостоятельное средство для борьбы с возрастными изменениями.
Неправильный уход: выбор средств имеет значение
Неправильно подобранные косметические средства могут навредить коже. Например, использование продуктов не по типу кожи или без предварительного теста может привести к ожогам, аллергическим реакциям и воспалениям. Важно учитывать особенности своей кожи и подбирать средства с учетом рекомендаций специалистов. Лучше всего довериться дерматологу или косметологу при выборе ухода.
Очищение кожи: не пропускайте вечерний ритуал
Игнорирование вечернего очищения — одна из самых вредных привычек. За день косметика, пыль и загрязнения из окружающей среды забивают поры, что приводит к воспалениям и раздражениям. Особенно это касается области вокруг глаз. Необходимо обязательно очищать кожу перед сном, а также использовать средства, подходящие для вашего типа кожи.
Частое припудривание также нарушает дыхание кожи, создавая барьер и способствуя воспалениям.
Привычка пить через трубочку
На первый взгляд, это может показаться безобидным, но постоянное использование трубочки активирует круговую мышцу рта, что может привести к образованию кисетных морщин. Эта привычка способствует повышенному напряжению на лице, что в долгосрочной перспективе может повлиять на внешний вид кожи.
Излишек сахара: вред для кожи
Избыточное потребление углеводов, особенно сахара, оказывает серьезное влияние на кожу. Простые углеводы могут вызвать воспаления, обострить акне и экземы, а также ускорить процесс гликации, разрушая коллаген и эластин. Это ведет к преждевременному старению кожи, появлению морщин и потере упругости.
Популярные диеты, исключающие жиры, могут привести к истончению кожи, тусклости волос и ломкости ногтей. Жиры важны для нормальной работы гормональной системы и поддержания клеточных структур кожи. Их дефицит способствует преждевременному старению и потере эластичности кожи.
Неправильная поза во сне
Сон на животе или на боку может привести к появлению заломов и морщин в области лица и декольте. Лицо, соприкасающееся с подушкой, нарушает отток жидкости, создавая отеки и придавая коже уставший вид. Оптимальное положение для сна — на спине, с правильной подушкой и матрасом.
Отказ от солнцезащитных очков
Солнцезащитные очки — это не только модный аксессуар, но и средство защиты от ультрафиолетового излучения. Без них кожа век подвержена ожогам, а постоянное прищуривание может привести к появлению морщин вокруг глаз. Очки помогают избежать не только ожогов, но и преждевременного старения в области глаз.
Самостоятельное выдавливание прыщей
Пытаясь избавиться от прыщей дома, можно спровоцировать инфицирование, воспаления и образование рубцов. Особенно опасно это делать в области носогубного треугольника и межбровья, где проходят важные сосудистые пути. Лучшее решение — обратиться к дерматологу, который предложит безопасные методы лечения.
Сохраняйте свою красоту, избавившись от вредных привычек
Понимание того, какие привычки ежедневно наносят вред нашей коже, — первый шаг к здоровью и красоте. Простое и регулярное соблюдение правильного ухода, отказ от вредных ритуалов и внимание к деталям помогут вам сохранить свежий и сияющий вид на долгие годы. Замените старые вредные привычки новыми, заботливыми практиками, и ваша кожа скажет вам спасибо!
Уточнения
Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.