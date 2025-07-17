Стрижка Пикси как билет в другой мир: меняет не только образ, но и ритм жизни

Как часто обновлять стрижку пикси: рекомендации стилиста

2:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Решиться на короткую эльфийскую стрижку — как прыгнуть в новый стиль жизни. На утро после салона кажется, что уход за волосами станет проще. И правда: пикси облегчает сборы, делает образ ярче, позволяет экспериментировать каждый день.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка красится

Когда пора обновлять пикси

Короткие волосы растут неравномерно, и уже через пару месяцев стрижка теряет форму. Стилист Дейл Херн рекомендует приходить к мастеру каждые 6-8 недель.

"За восемь недель волосы вырастают примерно на дюйм — для пикси это много", — отмечает он.

Лучше записаться заранее, чтобы всегда выглядеть свежо.

Не пытайся обновлять пикси самостоятельно — геометрия этой стрижки требует точности, а малейшая ошибка может полностью изменить образ. Херн подчеркивает:

"Важнее всего подобрать крой под форму лица. Этим должен заниматься профессионал".

Если постоянные визиты к стилисту неудобны, попроси мастера посоветовать форму, которая медленно отрастает и легко укладывается. Например, удлиненная пикси или стиль "бикси" (гибрид боба и пикси) подойдут для занятых и активных.

Как ухаживать за короткими волосами

Пикси часто выглядит здоровее — свежие концы, меньше секущихся волос. Но регулярный уход обязателен:

Для вьющихся волос — больше увлажнения, используйте питательные кремы с жирными кислотами и растительными протеинами.

Для прямых и волнистых — легкие увлажняющие средства помогут сохранить гладкость и убрать пушистость.

Раз в неделю — питательная маска для мягкости и эластичности.

Укладка — без фанатизма

Главное преимущество пикси — простота: волосы не путаются, не требуют ежедневного расчесывания. Иногда достаточно уложить их пальцами. Для создания формы пригодятся муссы, кремы или текстурирующие спреи. Мягкая фиксация и немного объема — вот секрет идеальной укладки.

Еще один плюс — меньше вреда от утюжков и плоек. Пикси позволяет обходиться без горячих приборов, а если все-таки нужно использовать их — наноси термозащиту.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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