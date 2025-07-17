Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой способ разморозить морозильник с алюминиевой фольгой за несколько минут
Подержанная машина может быть выгоднее новой: когда стоит сделать выбор в её пользу
Как Россия контролирует 40% крабового рынка Бахрейна: успешные поставки
Сын Александра Митты не смог сдержать слёз на прощании
Эмоциональные ссоры вечером вызывают ночной стресс
Байкер рассказал о способах навигации при сбоях геолокации
Орбан заявил, что ЕС должен определить границы и статус Украины до обсуждения её вступления
Кошки могут кусаться из-за перевозбуждения при ласке
Арсений Бородин рассказал о своей жизни после сердечного приступа

Пешеходная драма: что объединяет лень, лестницы и исчезающий пресс

Условия, при которых ходьба способствует снижению массы тела — мнение врачей
2:13
Моя семья » Красота и стиль

Хотите сбросить вес, но спортзал — не для вас? Простая ходьба может стать вашим секретным оружием на пути к стройной фигуре. Казалось бы, что может быть проще — вышел из дома и пошёл. Но всё не так очевидно: чтобы прогулки действительно помогли похудеть, важно не только количество шагов, но и несколько других нюансов, о которых часто забывают.

Японка на фитнес-прогулке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Японка на фитнес-прогулке

Ключевые ошибки при похудении с помощью ходьбы

Многие думают: чем больше ходишь, тем больше теряешь килограммов. Однако если игнорировать скорость, интенсивность или продолжительность, результат может сильно разочаровать. Даже тысячи шагов ежедневно не принесут пользы, если вы не учитываете следующие факторы:

  • Недостаточная продолжительность: чтобы активировать процесс сжигания жира, прогулка должна длиться не менее 30-40 минут подряд.
  • Слишком низкая интенсивность: медленная прогулка полезна для настроения, но для стройности нужен более активный темп.
  • Отсутствие регулярности: эпизодические выходы в парк не сравнятся с ежедневными прогулками.

Как сделать ходьбу эффективной

  • Увеличьте темп. Лёгкое ускорение, чередование быстрой и спокойной ходьбы — отличный способ "разогнать" обмен веществ.
  • Следите за техникой. Держите осанку, работайте руками, шагайте от пятки к носку.
  • Включайте в маршрут подъемы, лестницы, холмы: это даёт мышцам дополнительную нагрузку.
  • Планируйте прогулки заранее, выбирая удобное время — так меньше шансов пропустить тренировку.

Кому ходьба не подойдёт

Несмотря на всю пользу, ходьба подходит не всем. Людям с серьёзными проблемами с суставами или опорно-двигательным аппаратом, а также при некоторых хронических заболеваниях, стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем резко увеличивать активность.

Не только фигура

Важно помнить: ходьба влияет не только на вес, но и на настроение, качество сна и даже работу мозга. Иногда 40 минут прогулки способны заменить чашку кофе и помочь взглянуть на проблемы свежим взглядом.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак
Домашние животные
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак Аудио 
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Наука и техника
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой Аудио 
Платья в стиле 50-х стали главным трендом улиц Парижа летом 2025
Красота и стиль
Платья в стиле 50-х стали главным трендом улиц Парижа летом 2025 Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Без муки и молока — а на вкус лучше классических: блинчики, которые хочется есть каждое утро
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке
Последние материалы
Простой способ разморозить морозильник с алюминиевой фольгой за несколько минут
Условия, при которых ходьба способствует снижению массы тела — мнение врачей
Подержанная машина может быть выгоднее новой: когда стоит сделать выбор в её пользу
Как Россия контролирует 40% крабового рынка Бахрейна: успешные поставки
Сын Александра Митты не смог сдержать слёз на прощании
Эмоциональные ссоры вечером вызывают ночной стресс
Байкер рассказал о способах навигации при сбоях геолокации
Орбан заявил, что ЕС должен определить границы и статус Украины до обсуждения её вступления
Кошки могут кусаться из-за перевозбуждения при ласке
Арсений Бородин рассказал о своей жизни после сердечного приступа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.