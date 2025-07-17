Эффект домино: один пшик — и организм кричит SOS

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Врач-эндокринолог Шведова оценила влияние духов на щитовидную железу

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Каждое утро мы заканчиваем сборы любимым ритуалом: несколько капель духов на шею или запястье. Именно этот штрих помогает создать настроение на весь день. Но можно ли наносить духи на шею — и не навредит ли это щитовидной железе?

Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian Парфюм

Парфюмерия и щитовидная железа: есть ли связь

О том, что парфюмерия может быть опасна для здоровья, особенно если наносить её на шею, говорят нередко. Причина — высокая концентрация химических веществ в современных ароматах. В одном флаконе может содержаться до 300 компонентов из общего списка примерно в 3000 ингредиентов, многие из которых не до конца изучены. Некоторые вещества относятся к категории эндокринных разрушителей, потенциально способных влиять на гормональную систему и даже вызывать аллергию.

Мнение врача

"Щитовидка расположена глубже и защищена тканями шеи, а воздействие ароматических веществ, таких как духи, в основном ограничено поверхностным слоем кожи. Согласно рекомендациям российских и международных эндокринологических обществ, прямое нанесение духов на шею не связано с риском повреждения или нарушения функции щитовидной железы", — говорит врач-эндокринолог Наталия Шведова.

Однако она подчёркивает, что есть отдельные вещества, которые при частом и длительном применении могут вызывать гормональные сбои. К ним относят фталаты и синтетические мускусы.

Потенциальные риски

"Фталаты признаны эндокринными деструкторами и могут нарушать гормональный баланс, в том числе влиять на функцию щитовидной железы, репродуктивную систему и метаболизм. Но на сегодняшний день нет убедительных данных, что фталаты напрямую блокируют тиреоидные рецепторы или нарушают сигналы гормонов в клетки щитовидной железы. ".

Не менее осторожно стоит относиться и к синтетическим мускусам, которые способны накапливаться в тканях организма и проявлять эстрогеноподобное действие. Этанол, входящий в состав большинства духов, также не опасен при обычном использовании, но частый и обильный контакт с кожей может быть фактором риска.

Советы по использованию духов

Эксперты советуют наносить духи на зоны с хорошим кровообращением, где кожа менее чувствительна и реже раздражается: запястья, внутренняя сторона локтей, за ушами. Так аромат лучше раскрывается и не создаёт нагрузки для щитовидной железы, сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.



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