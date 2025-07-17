Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Условия, при которых ходьба способствует снижению массы тела — мнение врачей
Подержанная машина может быть выгоднее новой: когда стоит сделать выбор в её пользу
Как Россия контролирует 40% крабового рынка Бахрейна: успешные поставки
Сын Александра Митты не смог сдержать слёз на прощании
Эмоциональные ссоры вечером вызывают ночной стресс
Байкер рассказал о способах навигации при сбоях геолокации
Орбан заявил, что ЕС должен определить границы и статус Украины до обсуждения её вступления
Кошки могут кусаться из-за перевозбуждения при ласке
Арсений Бородин рассказал о своей жизни после сердечного приступа

Эффект домино: один пшик — и организм кричит SOS

Врач-эндокринолог Шведова оценила влияние духов на щитовидную железу
2:42
Моя семья » Красота и стиль

Каждое утро мы заканчиваем сборы любимым ритуалом: несколько капель духов на шею или запястье. Именно этот штрих помогает создать настроение на весь день. Но можно ли наносить духи на шею — и не навредит ли это щитовидной железе?

Парфюм
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian
Парфюм

Парфюмерия и щитовидная железа: есть ли связь

О том, что парфюмерия может быть опасна для здоровья, особенно если наносить её на шею, говорят нередко. Причина — высокая концентрация химических веществ в современных ароматах. В одном флаконе может содержаться до 300 компонентов из общего списка примерно в 3000 ингредиентов, многие из которых не до конца изучены. Некоторые вещества относятся к категории эндокринных разрушителей, потенциально способных влиять на гормональную систему и даже вызывать аллергию.

Мнение врача

"Щитовидка расположена глубже и защищена тканями шеи, а воздействие ароматических веществ, таких как духи, в основном ограничено поверхностным слоем кожи. Согласно рекомендациям российских и международных эндокринологических обществ, прямое нанесение духов на шею не связано с риском повреждения или нарушения функции щитовидной железы", — говорит врач-эндокринолог Наталия Шведова.

Однако она подчёркивает, что есть отдельные вещества, которые при частом и длительном применении могут вызывать гормональные сбои. К ним относят фталаты и синтетические мускусы.

Потенциальные риски

"Фталаты признаны эндокринными деструкторами и могут нарушать гормональный баланс, в том числе влиять на функцию щитовидной железы, репродуктивную систему и метаболизм. Но на сегодняшний день нет убедительных данных, что фталаты напрямую блокируют тиреоидные рецепторы или нарушают сигналы гормонов в клетки щитовидной железы. ".

Не менее осторожно стоит относиться и к синтетическим мускусам, которые способны накапливаться в тканях организма и проявлять эстрогеноподобное действие. Этанол, входящий в состав большинства духов, также не опасен при обычном использовании, но частый и обильный контакт с кожей может быть фактором риска.

Советы по использованию духов

Эксперты советуют наносить духи на зоны с хорошим кровообращением, где кожа менее чувствительна и реже раздражается: запястья, внутренняя сторона локтей, за ушами. Так аромат лучше раскрывается и не создаёт нагрузки для щитовидной железы, сообщает tmn.aif.ru.

Уточнения

Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак
Домашние животные
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак Аудио 
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Домашние животные
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты Аудио 
Lexus TX обошёл Toyota Highlander в рейтинге надёжности трёхрядных гибридов
Авто
Lexus TX обошёл Toyota Highlander в рейтинге надёжности трёхрядных гибридов Аудио 
Популярное
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение

Учёные составили самую точную карту подлёдного ландшафта Антарктиды — и обнаружили тревожные особенности, влияющие на устойчивость ледяного щита.

Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Без муки и молока — а на вкус лучше классических: блинчики, которые хочется есть каждое утро
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке
Последние материалы
Сын Александра Митты не смог сдержать слёз на прощании
Байкер рассказал о способах навигации при сбоях геолокации
Эмоциональные ссоры вечером вызывают ночной стресс
Орбан заявил, что ЕС должен определить границы и статус Украины до обсуждения её вступления
Кошки могут кусаться из-за перевозбуждения при ласке
Арсений Бородин рассказал о своей жизни после сердечного приступа
Как приготовить варенье из кабачков с цитрусовым вкусом всего за 4 простых шага
Косметолог Кузнецова назвала опасные процедуры для лица и тела
Частота моргания помогает определить предвзятость при чтении — исследование НИУ ВШЭ
Турецкая боксёрша шокировала фанатов снимками из Казахстана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.