Питание, тренировки, гормоны: что влияет на метаболизм и как вернуть его в норму

Сидите на диетах с юности? Пора перезапустить метаболизм — и жить по-новому

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы с подросткового возраста прыгаете с одной диеты на другую, радуетесь минус 4 кг, а потом снова набираете — вы не одиноки. Годы жёстких ограничений, голодовок и «питьевых дней» подрывают не только самооценку, но и метаболизм. И в какой-то момент кажется, что вес стоит, даже если вы едите как воробей. Хорошая новость: метаболизм можно перезапустить — но для этого придётся отпустить диетическое мышление.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/2c/0d/79/2c0d79a409bf510e860adfce1c8396ba.jpg Сантиметровая лента

Диеты ломают, а не ускоряют

Чем дольше вы урезаете калории, тем сильнее организм экономит. Он начинает замедлять все процессы, включая сжигание жира. Парадокс: чем меньше едите — тем меньше худеете. Это не лень или возраст, это выживание.

Вывод: восстановление метаболизма начинается с отказа от экстремальных диет.

Нормальное питание — не враг фигуры

Чтобы разбудить обмен веществ, важно начать есть достаточно. Не переедать — но и не голодать. Сбалансированный рацион, богатый белками, клетчаткой и полезными жирами — основа метаболической перезагрузки.

Совет: начните с 3 приёмов пищи и 1–2 перекусов, без подсчёта калорий.

Мышцы — ваши лучшие друзья

После диет часто остаётся не только минус жир, но и минус мышцы. А именно мышцы — главный «потребитель» калорий в теле. Чем больше мышечной массы, тем быстрее обмен веществ.

Добавьте: силовые тренировки хотя бы 2 раза в неделю. Не бойтесь «перекачаться» — это миф.

Сон, стресс и гормоны

Хронический стресс, недосып и сбитый график усиливают гормональный дисбаланс и тормозят сжигание жира. Спите по 7–8 часов, научитесь расслабляться и не ругать себя за каждый кусок хлеба.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.



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