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Наносите румяна ниже скул? Эксперты объясняют, почему это визуально утяжеляет лицо

Румяна делают вас моложе или старше: всё зависит от одного движения кисти
2:05
Моя семья » Красота и стиль

Вы добавляете румянец, чтобы выглядеть свежее, а в зеркале — усталое лицо и акцент на щеках, где раньше были скулы? Возможно, дело не в продукте, а в том, как именно вы наносите румяна. Один штрих в неправильной зоне — и макияж визуально «старит», делает лицо тяжелым и утомлённым. Разбираемся, как исправить это и вернуть коже свежесть с первого мазка.

Девушка наносит румяна
Фото: https://i.pinimg.com/736x/0f/af/32/0faf3229e0b82159ceaa15a5e70b9dd2.jpg
Девушка наносит румяна

Ошибка №1: наносите слишком низко

Если вы наносите румяна ниже яблочек щёк, ближе к линии носа или к центру лица, это визуально «тянет» лицо вниз. Эффект — как после бессонной ночи.

Решение: наносите продукт выше — на самую выпуклую часть щёк и растушёвывайте в сторону висков.

Ошибка №2: выбираете слишком тёплый или холодный оттенок

Цвет румян должен совпадать с вашим подтоном. Слишком рыжие — делают кожу «грязной», слишком розовые — создают эффект воспалённости.

Совет: ориентируйтесь на естественный цвет румянца после тренировки или холода.

Ошибка №3: используете неправильную текстуру

Сухие матовые румяна на сухой коже — это путь к пятнам. Кремовые текстуры — идеальны для «живой» кожи, особенно зрелой.

Совет: выбирайте финиш, подходящий вашему типу кожи: крем — для сухой, пудра — для жирной.

Ошибка №4: игнорируете форму лица

Овальное, круглое, квадратное лицо — у каждой формы своя «зона сияния». Универсального расположения румян не существует.

Подсказка: румяна — это скульптор, не просто цвет. С их помощью вы можете визуально приподнять черты и придать лицу молодость.

Румяна — это не просто цвет, это настроение. Нанесённые грамотно, они придают лицу жизнь, сияние и свежесть. А ещё — делают вас визуально моложе без единой инъекции.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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