Наносите румяна ниже скул? Эксперты объясняют, почему это визуально утяжеляет лицо

Вы добавляете румянец, чтобы выглядеть свежее, а в зеркале — усталое лицо и акцент на щеках, где раньше были скулы? Возможно, дело не в продукте, а в том, как именно вы наносите румяна. Один штрих в неправильной зоне — и макияж визуально «старит», делает лицо тяжелым и утомлённым. Разбираемся, как исправить это и вернуть коже свежесть с первого мазка.
Если вы наносите румяна ниже яблочек щёк, ближе к линии носа или к центру лица, это визуально «тянет» лицо вниз. Эффект — как после бессонной ночи.
Решение: наносите продукт выше — на самую выпуклую часть щёк и растушёвывайте в сторону висков.
Цвет румян должен совпадать с вашим подтоном. Слишком рыжие — делают кожу «грязной», слишком розовые — создают эффект воспалённости.
Совет: ориентируйтесь на естественный цвет румянца после тренировки или холода.
Сухие матовые румяна на сухой коже — это путь к пятнам. Кремовые текстуры — идеальны для «живой» кожи, особенно зрелой.
Совет: выбирайте финиш, подходящий вашему типу кожи: крем — для сухой, пудра — для жирной.
Овальное, круглое, квадратное лицо — у каждой формы своя «зона сияния». Универсального расположения румян не существует.
Подсказка: румяна — это скульптор, не просто цвет. С их помощью вы можете визуально приподнять черты и придать лицу молодость.
Румяна — это не просто цвет, это настроение. Нанесённые грамотно, они придают лицу жизнь, сияние и свежесть. А ещё — делают вас визуально моложе без единой инъекции.
Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?