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Может вызвать перхоть и зуд: чем грозит злоупотребление сухим шампунем

Сухой шампунь портит ваши волосы, если вы не знаете этих 4 правил
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Вы проспали, нет времени мыть голову, но хочется выглядеть свежо? Добро пожаловать в клуб поклонниц сухого шампуня. Он кажется настоящим спасением: пара пшиков — и волосы выглядят чистыми. Но действительно ли это безобидный продукт, или за мгновенную свежесть приходится расплачиваться здоровьем кожи головы?

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка укладывает волосы

Что такое сухой шампунь — и как он работает

Сухой шампунь — это аэрозоль или порошок, в состав которого входят крахмалы, абсорбенты и ароматизаторы. Он не очищает, а маскирует жир, впитывая излишки себума у корней.

Результат — визуально чистые волосы и объём. Но важно понимать: это косметический эффект, а не замена полноценному мытью.

Когда «спасение» превращается в вред

Если использовать сухой шампунь слишком часто, вы рискуете:

  • Закупорить поры кожи головы
  • Нарушить баланс микрофлоры
  • Спровоцировать зуд, перхоть и выпадение волос

Сухой шампунь не удаляет загрязнения, пот, ороговевшие клетки. Они накапливаются — и в итоге могут вызвать воспаления.

Как пользоваться правильно

Чтобы минимизировать вред:

  1. Используйте не чаще 1–2 раз в неделю
  2. Распыляйте на расстоянии 20–30 см от корней
  3. Оставьте на 2–3 минуты, затем хорошо вытряхните с волос
  4. Обязательно мойте голову на следующий день
  5. Сухой шампунь — это SOS-средство, а не замена гигиене.

Сухой шампунь — не враг и не волшебник. Он полезен в критических ситуациях, но при неправильном использовании может стать причиной проблем с волосами. Главное — умеренность и грамотный подход.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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