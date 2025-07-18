Может вызвать перхоть и зуд: чем грозит злоупотребление сухим шампунем

Вы проспали, нет времени мыть голову, но хочется выглядеть свежо? Добро пожаловать в клуб поклонниц сухого шампуня. Он кажется настоящим спасением: пара пшиков — и волосы выглядят чистыми. Но действительно ли это безобидный продукт, или за мгновенную свежесть приходится расплачиваться здоровьем кожи головы?
Сухой шампунь — это аэрозоль или порошок, в состав которого входят крахмалы, абсорбенты и ароматизаторы. Он не очищает, а маскирует жир, впитывая излишки себума у корней.
Результат — визуально чистые волосы и объём. Но важно понимать: это косметический эффект, а не замена полноценному мытью.
Если использовать сухой шампунь слишком часто, вы рискуете:
Сухой шампунь не удаляет загрязнения, пот, ороговевшие клетки. Они накапливаются — и в итоге могут вызвать воспаления.
Чтобы минимизировать вред:
Сухой шампунь — не враг и не волшебник. Он полезен в критических ситуациях, но при неправильном использовании может стать причиной проблем с волосами. Главное — умеренность и грамотный подход.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
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