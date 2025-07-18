Ночной уход: какие этапы действительно работают, а что — маркетинговая уловка

У вас на полке стоит 12 баночек, и каждую ночь вы старательно наносите всё по очереди? Возможно, вы не помогаете коже, а перегружаете её. В вечернем уходе важно не количество, а последовательность, эффективность и индивидуальный подход. Расскажем, сколько этапов действительно нужно вашей коже — и что можно смело убрать из рутины.
Загрязнения, макияж, пыль, SPF — всё это нужно удалять каждый вечер. Лучше — в два этапа: сначала гидрофильное масло или мицеллярная вода, затем гель или пенка. Даже если вы не красились — SPF и пыль остаются на коже, и просто водой их не смыть.
Тоники, эссенции, спреи — не обязательный шаг. Если ваша кожа сухая или обезвоженная, лёгкий тоник поможет восстановить pH и увлажнить, но жирной коже он часто просто не нужен. Часто — это маркетинговый «мостик» к дорогому крему.
Витамин C, ретинол, ниацинамид — всё это работает, если подобрано под ваш тип кожи и задачи. Но не стоит использовать всё сразу. Одна сыворотка за раз — достаточно. Кожа — не губка, всё подряд она не усвоит.
Крем — это «замок», он запечатывает влагу и активы. Для жирной кожи — лёгкий гель, для сухой — плотная текстура. Но наносить и крем, и масло, и бальзам — избыточно.
Ваша кожа не станет лучше от десяти шагов. Она станет спокойнее и красивее, если вы сократите уход до логичного минимума и перестанете пугать её активами перед сном.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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