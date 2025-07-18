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Ночной уход: какие этапы действительно работают, а что — маркетинговая уловка

Пора убрать лишнее: что не нужно наносить на лицо перед сном, чтобы не навредить
2:05
Моя семья » Красота и стиль

У вас на полке стоит 12 баночек, и каждую ночь вы старательно наносите всё по очереди? Возможно, вы не помогаете коже, а перегружаете её. В вечернем уходе важно не количество, а последовательность, эффективность и индивидуальный подход. Расскажем, сколько этапов действительно нужно вашей коже — и что можно смело убрать из рутины.

Уход за лицом
Фото: https://i.pinimg.com/originals/98/83/a8/9883a812064a35f4c678d25aa511cdcc.jpg
Уход за лицом

Этап №1: Очищение (и оно не обсуждается)

Загрязнения, макияж, пыль, SPF — всё это нужно удалять каждый вечер. Лучше — в два этапа: сначала гидрофильное масло или мицеллярная вода, затем гель или пенка. Даже если вы не красились — SPF и пыль остаются на коже, и просто водой их не смыть.

Этап №2: Тоник — нужен не всем

Тоники, эссенции, спреи — не обязательный шаг. Если ваша кожа сухая или обезвоженная, лёгкий тоник поможет восстановить pH и увлажнить, но жирной коже он часто просто не нужен. Часто — это маркетинговый «мостик» к дорогому крему.

Этап №3: Сыворотка — по потребностям

Витамин C, ретинол, ниацинамид — всё это работает, если подобрано под ваш тип кожи и задачи. Но не стоит использовать всё сразу. Одна сыворотка за раз — достаточно. Кожа — не губка, всё подряд она не усвоит.

Этап №4: Крем — да, но без фанатизма

Крем — это «замок», он запечатывает влагу и активы. Для жирной кожи — лёгкий гель, для сухой — плотная текстура. Но наносить и крем, и масло, и бальзам — избыточно.

Что можно исключить?

  • Несколько сывороток подряд
  • Слои тоника в 7 этапов
  • Маски каждый вечер
  • Активы без перерывов

Всё новое сразу — коже нужен ритм, а не хаос

Ваша кожа не станет лучше от десяти шагов. Она станет спокойнее и красивее, если вы сократите уход до логичного минимума и перестанете пугать её активами перед сном.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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