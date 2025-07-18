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Как понять, что шампунь вам не подходит: пять симптомов, которые нельзя игнорировать

Шампунь может испортить волосы: вот тревожные звоночки, которые вы не замечаете
1:52
Моя семья » Красота и стиль

Вы уверены, что ваш шампунь работает «на отлично» только потому, что хорошо пенится и приятно пахнет? Увы, это ещё не показатель. Неподходящий продукт может испортить даже самые здоровые волосы — причём незаметно, медленно и исподтишка. Пора разобраться, на какие сигналы стоит обратить внимание, прежде чем начинать борьбу с перхотью, жирностью или выпадением.

Девушка моет голову
Фото: https://i.pinimg.com/originals/1f/31/56/1f3156d8e2c0342edc8fca9cf5543d71.jpg
Девушка моет голову

Волосы быстрее жирнеют или становятся ломкими

Если вы стали мыть голову чаще обычного, а корни «уставшие» уже к вечеру — ваш шампунь пересушивает кожу головы, провоцируя повышенную выработку себума. А если при этом кончики начали ломаться — шампунь слишком агрессивен.

Появились зуд и раздражение

Зуд, шелушение, чувство стянутости — частые последствия использования средств с сульфатами, ароматизаторами и красителями. Даже если визуально всё в порядке, кожный дискомфорт — тревожный звоночек.

Волосы тусклые и теряют объём

Когда волосы перестают блестеть, тяжело расчёсываются и выглядят «пыльными» — скорее всего, шампунь оставляет плёнку, не вымывается до конца или просто не подходит вашему типу волос. Особенно это актуально для силиконовых формул.

Вы часто меняете шампунь, но всё равно недовольны

Если вам не подходит ни один продукт — возможно, дело в типе кожи головы, а не в волосах. Прежде чем обвинять средства, стоит разобраться, что именно не так с вашей кожей головы — и подобрать шампунь по этим параметрам.

Шампунь — это не просто пена, это уход. Если продукт вызывает даже лёгкий дискомфорт — пора его менять. Волосы благодарят не за аромат, а за баланс и заботу.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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