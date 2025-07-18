Как понять, что шампунь вам не подходит: пять симптомов, которые нельзя игнорировать

Вы уверены, что ваш шампунь работает «на отлично» только потому, что хорошо пенится и приятно пахнет? Увы, это ещё не показатель. Неподходящий продукт может испортить даже самые здоровые волосы — причём незаметно, медленно и исподтишка. Пора разобраться, на какие сигналы стоит обратить внимание, прежде чем начинать борьбу с перхотью, жирностью или выпадением.
Если вы стали мыть голову чаще обычного, а корни «уставшие» уже к вечеру — ваш шампунь пересушивает кожу головы, провоцируя повышенную выработку себума. А если при этом кончики начали ломаться — шампунь слишком агрессивен.
Зуд, шелушение, чувство стянутости — частые последствия использования средств с сульфатами, ароматизаторами и красителями. Даже если визуально всё в порядке, кожный дискомфорт — тревожный звоночек.
Когда волосы перестают блестеть, тяжело расчёсываются и выглядят «пыльными» — скорее всего, шампунь оставляет плёнку, не вымывается до конца или просто не подходит вашему типу волос. Особенно это актуально для силиконовых формул.
Если вам не подходит ни один продукт — возможно, дело в типе кожи головы, а не в волосах. Прежде чем обвинять средства, стоит разобраться, что именно не так с вашей кожей головы — и подобрать шампунь по этим параметрам.
Шампунь — это не просто пена, это уход. Если продукт вызывает даже лёгкий дискомфорт — пора его менять. Волосы благодарят не за аромат, а за баланс и заботу.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
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