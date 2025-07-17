Как оживить деловой гардероб: базовые правила стиля для офисных луков

Дресс-код — не приговор. Офисный стиль может быть одновременно уместным, элегантным и нескучным. Всё дело — в деталях и продуманной формуле комплектации. Забудьте о скучных серых пиджаках: уместная яркость, текстуры, необычные сочетания и аксессуары могут полностью изменить ваше ощущение от повседневной одежды.
Начните с базовой вещи — белая рубашка, прямые брюки, лаконичное платье-футляр. Теперь добавьте один акцент — цветной жакет, ремень, сумку сочного оттенка, броские серьги или лоферы в стиле «мужского костюма».
Пример: рубашка + чёрные брюки + лавандовый блейзер.
Не обязательно носить пастель и чёрно-белое. Молочный, пудрово-синий, бордо, хаки, графит — всё это отлично смотрится в офисе, особенно в правильных тканях. Цветной монохром или комплект «нейтрал + цвет» освежит вас за секунду.
Матовый трикотаж, гладкий хлопок, текстурная костюмная ткань — сочетайте их, даже в одном цвете. Комбинируйте шерсть и шелк, вискозу и кожу, твид и хлопок — так даже чёрный лук выглядит как с подиума.
В офисе не носят кучу украшений? И не нужно. Часы, платок, очки с модной оправой, ремень, аккуратная брошь или кольцо — и вы выглядите как героиня делового fashion-коллажа из Pinterest.
Офис — это не сцена для модного эпатажа, но и не место унылой формы. Следуя нескольким стильным формулам, вы можете выглядеть свежо, актуально и уверенно каждый день, даже в рамках самого строгого дресс-кода.
О́фис или конто́ра — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).
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