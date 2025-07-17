Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить

Лазерная шлифовка — одна из самых обсуждаемых процедур в косметологии. Она обещает коже обновление, выравнивание рельефа и сияние. Но несмотря на эффект «нового лица», это не универсальный метод. У процедуры есть противопоказания, которые нельзя игнорировать — иначе вместо красоты можно получить обратный результат.
Суть процедуры — в удалении верхнего слоя кожи с помощью лазера. Воздействие может быть абляционным (агрессивным) или неабляционным (щадящим).
Лазер запускает механизм регенерации, стимулирует выработку коллагена и эластина. В итоге кожа становится более гладкой, упругой, исчезают постакне, морщины, рубцы.
Важно: после шлифовки начинается период восстановления — от покраснения до шелушения и чувствительности. Он может длиться от 3 до 10 дней.
Перед процедурой врач обязан провести консультацию и пробный тест. После — нельзя загорать, посещать сауны и использовать агрессивную косметику минимум неделю.
Обязательна ежедневная защита SPF 50+ даже в пасмурную погоду.
Лазерная шлифовка может дать фантастический эффект, но только при правильном подходе. Не экономьте на квалификации врача и обязательно проверяйте, подходит ли вам этот метод.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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