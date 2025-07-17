Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить

Лазерная шлифовка: что вам не рассказывают в клиниках и почему она может быть опасна

2:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лазерная шлифовка — одна из самых обсуждаемых процедур в косметологии. Она обещает коже обновление, выравнивание рельефа и сияние. Но несмотря на эффект «нового лица», это не универсальный метод. У процедуры есть противопоказания, которые нельзя игнорировать — иначе вместо красоты можно получить обратный результат.

Фото: https://st.biglion.ru/cfs25/deal_offer/9e/36/9e36aab601379521a18fc4b5832395c1.jpg Уход за лицом

Что такое лазерная шлифовка и как она работает?

Суть процедуры — в удалении верхнего слоя кожи с помощью лазера. Воздействие может быть абляционным (агрессивным) или неабляционным (щадящим).

Лазер запускает механизм регенерации, стимулирует выработку коллагена и эластина. В итоге кожа становится более гладкой, упругой, исчезают постакне, морщины, рубцы.

Важно: после шлифовки начинается период восстановления — от покраснения до шелушения и чувствительности. Он может длиться от 3 до 10 дней.

Кому процедура противопоказана?

Смуглая и тёмная кожа: высок риск пигментации.

высок риск пигментации. Беременность и лактация: любые агрессивные вмешательства запрещены.

любые агрессивные вмешательства запрещены. Обострение акне, герпес, воспаления: лазер только ухудшит ситуацию.

лазер только ухудшит ситуацию. Аутоиммунные и кожные заболевания (псориаз, экзема): риск осложнений.

риск осложнений. Онкология и сахарный диабет: противопоказания по системным причинам.

противопоказания по системным причинам. Свежий загар: лазер усиливает риск ожогов и пигментации.

Что нужно знать до и после?

Перед процедурой врач обязан провести консультацию и пробный тест. После — нельзя загорать, посещать сауны и использовать агрессивную косметику минимум неделю.

Обязательна ежедневная защита SPF 50+ даже в пасмурную погоду.

Лазерная шлифовка может дать фантастический эффект, но только при правильном подходе. Не экономьте на квалификации врача и обязательно проверяйте, подходит ли вам этот метод.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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