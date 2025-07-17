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Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить

Лазерная шлифовка: что вам не рассказывают в клиниках и почему она может быть опасна
2:06
Моя семья » Красота и стиль

Лазерная шлифовка — одна из самых обсуждаемых процедур в косметологии. Она обещает коже обновление, выравнивание рельефа и сияние. Но несмотря на эффект «нового лица», это не универсальный метод. У процедуры есть противопоказания, которые нельзя игнорировать — иначе вместо красоты можно получить обратный результат.

Уход за лицом
Фото: https://st.biglion.ru/cfs25/deal_offer/9e/36/9e36aab601379521a18fc4b5832395c1.jpg
Уход за лицом

Что такое лазерная шлифовка и как она работает?

Суть процедуры — в удалении верхнего слоя кожи с помощью лазера. Воздействие может быть абляционным (агрессивным) или неабляционным (щадящим).
Лазер запускает механизм регенерации, стимулирует выработку коллагена и эластина. В итоге кожа становится более гладкой, упругой, исчезают постакне, морщины, рубцы.

Важно: после шлифовки начинается период восстановления — от покраснения до шелушения и чувствительности. Он может длиться от 3 до 10 дней.

Кому процедура противопоказана?

  • Смуглая и тёмная кожа: высок риск пигментации.
  • Беременность и лактация: любые агрессивные вмешательства запрещены.
  • Обострение акне, герпес, воспаления: лазер только ухудшит ситуацию.
  • Аутоиммунные и кожные заболевания (псориаз, экзема): риск осложнений.
  • Онкология и сахарный диабет: противопоказания по системным причинам.
  • Свежий загар: лазер усиливает риск ожогов и пигментации.

Что нужно знать до и после?

Перед процедурой врач обязан провести консультацию и пробный тест. После — нельзя загорать, посещать сауны и использовать агрессивную косметику минимум неделю.
Обязательна ежедневная защита SPF 50+ даже в пасмурную погоду.

Лазерная шлифовка может дать фантастический эффект, но только при правильном подходе. Не экономьте на квалификации врача и обязательно проверяйте, подходит ли вам этот метод.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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