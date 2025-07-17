Когда скандал становится трендом: летние образы, которые шокируют

Лето 2025 года запомнится неожиданной смелостью и стремлением к яркости — даже если яркость проявляется не только в цвете, но и в нарочитой дерзости образа. На премьере фильма "Прогулка" стилист Влад Лисовец задал три главных вектора моды сезона:
"Голое тело, сапоги, потому что скандал всегда в моде, и футуристичные очки", — не скрывал своей иронии стилист.
Именно этот микс — открытая кожа, массивная обувь и очки из будущего — станет визитной карточкой лета для самых смелых. Лисовец добавил: скандал сегодня работает на стиль, ведь броский образ не только привлекает внимание, но и моментально уходит в топ трендов.
Смелые тренды не отменяют важности гармонии. Стилист подчеркивает: не стоит перегружать образы обилием ярких красок. Даже самый броский наряд должен быть собран и уравновешен. Допускаются любые цвета — от насыщенных летних до глубоких зимних оттенков, но баланс — главный союзник стильной летней капсулы.
А вот стилист Анна Гладкова советует быть особенно осторожными с выбором одежды для фотосессии. Даже самый трендовый комплект может не сыграть на камеру из-за одного нюанса:
"Не надевайте одежду с мелкими узорами, которые создают "шум” в объективе", — говорит она.
Гладкова отмечает: такие детали могут испортить даже профессиональный снимок. Лучше выбирать однотонные вещи или выразительные, но крупные принты — они всегда выглядят выигрышно на фотографиях, сообщает NEWS.ru.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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