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Когда скандал становится трендом: летние образы, которые шокируют

Стилист Лисовец назвал главные тенденции моды лета 2025
Моя семья » Красота и стиль

Лето 2025 года запомнится неожиданной смелостью и стремлением к яркости — даже если яркость проявляется не только в цвете, но и в нарочитой дерзости образа. На премьере фильма "Прогулка" стилист Влад Лисовец задал три главных вектора моды сезона:

Молодая женщина в черном корсете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая женщина в черном корсете

"Голое тело, сапоги, потому что скандал всегда в моде, и футуристичные очки", — не скрывал своей иронии стилист.

Именно этот микс — открытая кожа, массивная обувь и очки из будущего — станет визитной карточкой лета для самых смелых. Лисовец добавил: скандал сегодня работает на стиль, ведь броский образ не только привлекает внимание, но и моментально уходит в топ трендов.

Не только эпатаж: правила гармонии и баланса

Смелые тренды не отменяют важности гармонии. Стилист подчеркивает: не стоит перегружать образы обилием ярких красок. Даже самый броский наряд должен быть собран и уравновешен. Допускаются любые цвета — от насыщенных летних до глубоких зимних оттенков, но баланс — главный союзник стильной летней капсулы.

Ошибки, которые портят любой образ на фото

А вот стилист Анна Гладкова советует быть особенно осторожными с выбором одежды для фотосессии. Даже самый трендовый комплект может не сыграть на камеру из-за одного нюанса:

"Не надевайте одежду с мелкими узорами, которые создают "шум” в объективе", — говорит она.

Гладкова отмечает: такие детали могут испортить даже профессиональный снимок. Лучше выбирать однотонные вещи или выразительные, но крупные принты — они всегда выглядят выигрышно на фотографиях, сообщает NEWS.ru.

Летний гардероб-2025: что оставить, что добавить

  • Открытые силуэты, полупрозрачные ткани и акцент на детали
  • Крупные очки в стиле sci-fi
  • Высокие или массивные сапоги для самых смелых сочетаний
  • Минимум мелких узоров, максимум баланса цвета

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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