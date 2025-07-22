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5 палеток теней 2025: твой взгляд станет магнитом – летний макияж заиграет новыми красками

Летний макияж 2025: яркие тени для век – главный тренд сезона
3:59
Моя семья » Красота и стиль

Лето — идеальное время для экспериментов с макияжем. Если зимой вы не решались красить глаза, то сейчас самое время попробовать яркие и насыщенные тени для век. Они станут главным акцентом вашего летнего макияжа в 2025 году.

Макияж
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

Яркие тени для век снова в моде. Даже если вы привыкли к спокойным оттенкам, не бойтесь экспериментировать. Правильно подобранные цвета, техники и текстуры помогут создать свежий и эффектный образ, не перегружая его.

Секрет успешного использования цветных теней — естественность остального макияжа. Чистая и сияющая кожа, а также лёгкий блеск для губ подчеркнут ваш образ, не утяжеляя его. Начните с нанесения пастельных или мерцающих теней на всё веко, а затем добавьте густые ресницы для выразительности. Для более яркого эффекта можно выделить нижнюю линию роста ресниц или создать графичную подводку, используя тени вместо карандаша, советует bovary.gr.

Какие оттенки подходят в зависимости от цвета глаз:

  • Карие глаза: голубые, сливовые, медные тона.
  • Зелёные глаза: розовые, фиолетовые, золотистые оттенки.
  • Голубые глаза: коралловый, оранжевый, бронзовый цвета.

Используйте цвет стратегически: мягкий переход оттенков по всему веку или яркий акцент во внутреннем уголке глаза создадут потрясающий эффект.

Как продлить стойкость макияжа:

  • Праймер для глаз: улучшает стойкость теней и предотвращает их скатывание.
  • Синтетические кисти: обеспечивают лучшую растушёвку и точность.
  • Фиксирующий спрей: стабилизирует макияж даже при высоких температурах.

Яркий макияж глаз — это не только модный тренд, но и способ выразить свою индивидуальность, придать уверенности и подчеркнуть красоту. Самое главное — не бойтесь экспериментировать и получать удовольствие от процесса!

5 красивых палитр теней, которые сделают ваш летний образ незабываемым

  1. MAC Cosmetics, палетка теней для век Connect in Colour, Hi-Fi Colour. Эта палитра включает 12 оттенков, идеально подходящих для создания как повседневных, так и вечерних образов. В ней есть как нейтральные, так и насыщенные цвета, что позволяет легко комбинировать оттенки для достижения нужного эффекта.
  2. Pat Mcgrath Labs, палетка теней для век Celestial Nirvana. В этой палитре 24 роскошных оттенка, которые порадуют даже самых искушённых любителей макияжа. От нежных пастелей до глубоких и насыщенных цветов, эта палитра позволяет создавать разнообразные образы — от повседневных до экстравагантных.
  3. Make Up For Ever, палетка HD Skin All-In-One. Эта универсальная палитра включает 18 оттенков, которые идеально подходят для всех типов кожи и цветов глаз. В ней есть всё необходимое для создания как повседневного, так и вечернего макияжа.
  4. Huda Beauty All-In-One, палетка теней для век Nude Obsessions. В этой палитре 20 оттенков, которые помогут создать естественные и утончённые образы. От нейтральных бежевых до насыщенных коричневых и розовых оттенков, эта палитра идеально подходит для тех, кто ценит естественность.
  5. Коллекция Sephora, палетка для лица Colorful Face, All-In-One. Эта палетка включает 24 оттенка, которые можно использовать не только для глаз, но и для лица. В ней есть все необходимые цвета для создания ярких и насыщенных образов, а также универсальные оттенки для повседневного макияжа.

Уточнения

Тени для век — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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