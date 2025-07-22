Простой лак — а эффект, как в салоне: как сделать сияющий маникюр с полупрозрачным розовым оттенком

Эксперты отмечают рост интереса к лаконичному маникюру с эффектом розовой воды

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Забудьте про яркие неоны и тяжёлый глянец — этим летом в моде свежесть, лёгкость и утончённая естественность. Новый маникюр-тренд “розовая вода” стал настоящим спасением для жарких дней.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Розовый маникюр

Как розовая вода освежает кожу, так и этот маникюр придаёт образу ощущение прохлады, воздушности и романтики. Полупрозрачный персиково-розовый оттенок делает ногти визуально чистыми, ухоженными и естественными — без перегруза.

Лёгкий, но не скучный

Тренд снова стал популярным благодаря лаку Rose Water от марки Gelcare. В компании описывают его как “тонкий розовый гель, подчёркивающий натуральную красоту ногтя и придающий блеск” — и поклонницы минимализма в маникюре уже оценили это.

Полупрозрачная текстура, деликатные слои лака и глянцевое покрытие создают эффект ухоженных, но не перегруженных ногтей. Этот вариант особенно выигрышно смотрится летом, когда хочется чего-то лёгкого и дышащего.

Как сделать такой маникюр дома

Повторить тренд несложно. Главное — чистые, ухоженные ногти. Укоротите их по прямой линии, слегка закруглите края и нанесите полупрозрачный розово-персиковый лак. Один-два слоя — достаточно. Вуаля!

Ногти в оттенке розовой воды идеально впишутся и в пляжный образ, и в деловой дресс-код. Это утончённый компромисс между естественностью и стилем — сила в простоте.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.





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