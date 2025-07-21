Секрет сияющего взгляда: визажист поделилась революционной техникой нанесения консилера – попробуйте сами

Летом, когда кожа особенно подвержена воздействию жары, усталость становится заметной, особенно в области глаз. Визажист Кэти Джейн Хьюз поделилась простым, но эффективным способом добиться свежего и отдохнувшего вида с помощью консилера.
Хьюз отметила, что для достижения желаемого результата недостаточно просто выбрать подходящее средство. Важна также правильная техника нанесения, чтобы избежать неестественного и перегруженного вида.
По словам визажиста, распространённой ошибкой является нанесение консилера прямо на лицо. Это может создать эффект тяжести и привести к неравномерному распределению средства. Вместо этого, перед нанесением консилера рекомендуется тщательно очистить, увлажнить и мягко отшелушить кожу. Это поможет коже лучше "удержать" средство утром, пишет bovary.gr.
После подготовки кожи, нанесение консилера становится более простым и эффективным. Хьюз советует взять небольшое количество консилера на тыльную сторону ладони и слегка смочить в нём кисть для теней или консилера. Затем лёгкими движениями нанести средство под глаза, во внутренние уголки для сияния и по направлению к вискам для лифтинга. Это поможет скрыть покраснения, не перегружая кожу.
Использование кисти вместо спонжа позволяет уменьшить впитывание средства и обеспечить лучший контроль. Визажист подчёркивает, что нанесение консилера тонкой точкой позволяет добиться идеального результата.
Для достижения матового эффекта и более плотного покрытия Хьюз рекомендует повторять процесс тонкими слоями, добавляя ровно столько средства, сколько необходимо. Эта техника наслаивания, по её мнению, является революционной и незаменимой для создания идеального макияжа.
Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.
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