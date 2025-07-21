Кожа шелушится, аптечка пустая, отпуск в разгаре: как спасти лицо подручными средствами

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Дерматолог Росси: при солнечном ожоге кожу нужно увлажнять и принимать витамин D

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнечные ожоги могут случиться с каждым, особенно если кожа чувствительна к ультрафиолетовым лучам. Чтобы минимизировать последствия, важно знать, как правильно ухаживать за кожей после ожога. Редакторы Vogue. com обратились за помощью к доктору Энтони Росси, дерматологу и медицинскому директору программы профилактического ухода за кожей Joya Health.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Загар и тан-линии

Советы при солнечных ожогах без волдырей:

Поддерживайте кожу в чистоте и увлажнении. Нанесите толстый слой безрецептурного крема на основе кортизона, смешанного с густым смягчающим средством, например, Dr. Rossi Derm MD Night Synthesis. Чистый гель алоэ вера также подойдёт. Совет: сначала положите средство в холодильник, чтобы оно не было тёплым перед нанесением. Принимайте витамин D. Исследования показывают, что витамин D помогает обратить вспять повреждение клеток, вызванное солнечными ожогами. Примите противовоспалительное средство, например, ибупрофен или аспирин, и продолжайте принимать его ещё два-три дня. Пейте достаточно жидкости, потому что кожа теряет влагу.

В случае сильного ожога

При очень тяжёлых солнечных ожогах врачи могут назначить крем "Сильваден 1%" (сульфадиазин серебра). Это противомикробный препарат для профилактики и лечения сепсиса ран. Однако в большинстве случаев рекомендации, данные выше, помогут облегчить состояние.

Напоминаем, что лучше всего избегать солнечных ожогов, используя солнцезащитные средства, шляпы от солнца и другие средства защиты кожи при нахождении на солнце.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.





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