Кожа шелушится, аптечка пустая, отпуск в разгаре: как спасти лицо подручными средствами

Солнечные ожоги могут случиться с каждым, особенно если кожа чувствительна к ультрафиолетовым лучам. Чтобы минимизировать последствия, важно знать, как правильно ухаживать за кожей после ожога. Редакторы Vogue. com обратились за помощью к доктору Энтони Росси, дерматологу и медицинскому директору программы профилактического ухода за кожей Joya Health.
Советы при солнечных ожогах без волдырей:
В случае сильного ожога
При очень тяжёлых солнечных ожогах врачи могут назначить крем "Сильваден 1%" (сульфадиазин серебра). Это противомикробный препарат для профилактики и лечения сепсиса ран. Однако в большинстве случаев рекомендации, данные выше, помогут облегчить состояние.
Напоминаем, что лучше всего избегать солнечных ожогов, используя солнцезащитные средства, шляпы от солнца и другие средства защиты кожи при нахождении на солнце.
Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.
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