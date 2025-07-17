Солнце не прощает ошибок: как спасти кожу в первые 60 минут

Уход за кожей после пребывания на солнце: рекомендации по выбору маски

2:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето радует солнцем, но даже идеальный загар часто заканчивается обезвоженностью и покраснением. Кожа может начать стягиваться и шелушиться — всё это последствия ультрафиолета, даже если вы пользовались хорошим SPF. И вот тут на помощь приходят специальные маски.

Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian Косметолог

Срочная помощь для кожи

Лучшее время для нанесения маски — первые 60 минут после того, как вы вернулись домой с пляжа или прогулки. Не стоит ждать вечера: чем быстрее ваша кожа получит увлажнение, тем меньше вероятность раздражения и шелушения. Маска сразу после солнца работает и как уход, и как профилактика.

Только увлажнение и охлаждение

Летом забудьте о плотных питательных текстурах! Сейчас коже нужны не масла, а влага и лёгкость. Ищите в составе масок алоэ вера, гиалуроновую кислоту, пантенол, ниацинамид, экстракт огурца, ромашку или бета-глюкан. Эти компоненты:

снимают покраснение;

удерживают влагу в коже;

восстанавливают защитный барьер;

уменьшают ощущение жжения и стянутости.

Холод — лучший друг

Держите маски для лица и тела в холодильнике. Охлаждённая маска:

быстро снимает жар;

уменьшает отёчность;

делает кожу мягче и свежее.

Гелевую или тканевую маску после солнца лучше наносить плотным слоем и не втирать — оставьте на 10-15 минут, после чего смойте прохладной водой. После — лёгкий флюид или сыворотка.

Не забывайте про тело

Плечи, спина и ноги тоже страдают от солнца. Для этих зон подойдут маски-гели с алоэ или пантенолом. Наносите их на влажную кожу после душа — так эффект будет сильнее. Можно использовать специальные маски для тела или просто щедро распределить тканевую маску по декольте и плечам.

Маска — не вместо ухода

Важно помнить: маска после солнца — экстренная помощь, но не полноценный уход. Летом коже нужно:

мягкое очищение без пересушивания,

ежедневное увлажнение,

солнцезащита,

достаточное питьё воды.

Именно такой системный уход защитит кожу от старения и подарит комфорт в жару.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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