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Солнце не прощает ошибок: как спасти кожу в первые 60 минут

Уход за кожей после пребывания на солнце: рекомендации по выбору маски
2:20
Моя семья » Красота и стиль

Лето радует солнцем, но даже идеальный загар часто заканчивается обезвоженностью и покраснением. Кожа может начать стягиваться и шелушиться — всё это последствия ультрафиолета, даже если вы пользовались хорошим SPF. И вот тут на помощь приходят специальные маски.

Косметолог
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Косметолог

Срочная помощь для кожи

Лучшее время для нанесения маски — первые 60 минут после того, как вы вернулись домой с пляжа или прогулки. Не стоит ждать вечера: чем быстрее ваша кожа получит увлажнение, тем меньше вероятность раздражения и шелушения. Маска сразу после солнца работает и как уход, и как профилактика.

Только увлажнение и охлаждение

Летом забудьте о плотных питательных текстурах! Сейчас коже нужны не масла, а влага и лёгкость. Ищите в составе масок алоэ вера, гиалуроновую кислоту, пантенол, ниацинамид, экстракт огурца, ромашку или бета-глюкан. Эти компоненты:

  • снимают покраснение;
  • удерживают влагу в коже;
  • восстанавливают защитный барьер;
  • уменьшают ощущение жжения и стянутости.

Холод — лучший друг

Держите маски для лица и тела в холодильнике. Охлаждённая маска:

  • быстро снимает жар;
  • уменьшает отёчность;
  • делает кожу мягче и свежее.

Гелевую или тканевую маску после солнца лучше наносить плотным слоем и не втирать — оставьте на 10-15 минут, после чего смойте прохладной водой. После — лёгкий флюид или сыворотка.

Не забывайте про тело

Плечи, спина и ноги тоже страдают от солнца. Для этих зон подойдут маски-гели с алоэ или пантенолом. Наносите их на влажную кожу после душа — так эффект будет сильнее. Можно использовать специальные маски для тела или просто щедро распределить тканевую маску по декольте и плечам.

Маска — не вместо ухода

Важно помнить: маска после солнца — экстренная помощь, но не полноценный уход. Летом коже нужно:

  • мягкое очищение без пересушивания,
  • ежедневное увлажнение,
  • солнцезащита,
  • достаточное питьё воды.

Именно такой системный уход защитит кожу от старения и подарит комфорт в жару.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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