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Монохром атакует: когда один цвет диктует моду и стирает границы

Эксперты моды назвали преимущества монохромного гардероба
2:08
Моя семья » Красота и стиль

Модно ли сегодня одеваться полностью в один цвет? Абсолютно да — и это не просто стиль, а настоящий способ выразить характер! Монохромные образы снова захватили мир моды, позволяя создавать одновременно лаконичные и эффектные комплекты.

Магазин женской одежды
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магазин женской одежды

Монохром — это не скучно

Выбор одежды в одном цвете кажется простым решением, но на самом деле здесь скрывается огромное поле для экспериментов. Даже если вы ограничились одним оттенком, образ может быть насыщенным и интересным благодаря игре фактур, деталей и аксессуаров.

Классический белый, глубокий синий, нежный розовый — любой оттенок становится заявлением, если его обыграть с умом.

Как собрать гармоничный образ

Вот несколько простых правил, которые помогут выглядеть стильно:

  • Миксуйте фактуры: сочетайте трикотаж с кожей, шелк с твидом или деним с хлопком.
  • Добавляйте аксессуары: сумка или обувь в том же цвете делают образ еще более целостным, а контрастная деталь — точку притяжения.
  • Не бойтесь слоев: накиньте жакет, кардиган или плащ того же оттенка, чтобы придать глубину и динамику.

Монохром и характер

Стиль в одном цвете подходит тем, кто хочет выглядеть уверенно и современно. Такой прием уместен и в офисе, и на вечеринке, и даже для прогулки. Психологи отмечают, что монохром помогает чувствовать себя собраннее и спокойнее, ведь одежда не отвлекает лишними деталями.

Вдохновение с подиума

Дизайнеры не устают возвращаться к теме монохрома. На показах весна-лето 2025 появилось много тотал-луков: от ярко-зеленых до нежно-бежевых.
Особое внимание заслуживает белый цвет — он не только универсален, но и идеально подходит для жаркого сезона.

Совет: как начать

Если вы никогда не пробовали носить монохромные образы, начните с базового цвета, который вам подходит. Постепенно пробуйте более смелые оттенки и фактуры.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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