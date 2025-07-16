Стрижка без настроения, но с характером: феномен волос без фильтра

Новый тренд в парикмахерском искусстве: волосы с эффектом депрессии

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Что, если бы волосы могли рассказать о вашем настроении больше, чем любой разговор? В 2025 году в моде не только стиль, но и эмоции — и главная прическа сезона это подтверждает. Новый тренд под названием "волосы с депрессией” захватил соцсети и модные показы: его выбирают те, кто устал от вечной погони за идеальным образом.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стильный низкий хвост с локонами

Такой стиль — это не аккуратные локоны и не идеально уложенные пряди. Главная фишка — отсутствие блеска, легкая небрежность, едва заметный объем и натуральные текстуры. Кажется, будто волосы "забыли” причесаться, но при этом выглядят современно, свежо и даже стильно. Именно в этом — протест против навязанных стандартов и постоянного стремления к "идеалу”.

Вдохновением стали героини культовых фильмов и сериалов — их персонажи чаще всего переживают личные кризисы, перемены и метаморфозы. Новый тренд — способ выразить внутреннее состояние через внешность, не притворяться, что все в порядке.

"Волосы с депрессией” — это ироничная игра с образом, где легкая небрежность говорит: "Я разрешаю себе быть неидеальной".

Как создать такой эффект? Всё просто

Забудьте про лак для волос и утюжки: излишняя "гладкость” теперь не актуальна.

Отдайте предпочтение шампуням для объема, муссам и сухим текстурирующим спреям.

Легко помните пряди руками, чтобы создать немного хаотичный силуэт.

Не стремитесь к симметрии — асимметрия, выбившиеся пряди и естественный пробор сейчас уместны как никогда.

Поддержать тренд помогут аксессуары, будто найденные на дне сумки: невидимки, резинки-спирали, тканевые ободки. Это добавляет образу индивидуальности и подчеркивает спонтанность.

Такой подход к укладке стал частью глобального движения за самопринятие и честность по отношению к себе. Волосы с "депрессией” не про уныние, а про свободу быть собой — с разными эмоциями и состояниями.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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