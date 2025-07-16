Маленькие герои большой сумки: чем спасти красоту в экстремальных условиях

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Визажист назвала основные средства для поддержания свежести макияжа
2:40
Моя семья » Красота и стиль

Каждая женщина сталкивалась с ситуацией, когда утренний макияж не доживает до вечера. Кофе на ходу, обед в кафе, а потом — встреча с друзьями или важное совещание. Визажист Таша Итунина поделилась списком вещей, которые помогут всегда выглядеть свежо и уверенно.

косметичка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
косметичка
  • Антисептик для рук
    Перед любыми манипуляциями с макияжем важно очистить руки — антисептик выручит в любой ситуации.
  • Матирующие салфетки
    Настоящее спасение летом и для жирной кожи. Они мгновенно убирают блеск с Т-зоны, не затрагивая макияж. Просто промокните лицо — и снова матовый, ухоженный вид.
  • Помада и многофункциональность
    Любимая помада пригодится не только для губ, но и как быстрые румяна. Немного цвета на скулы — и вы уже выглядите бодрее! Главное — растушевать и не переборщить.
  • Блеск или бальзам
    Не все любят плотные текстуры. Блеск или бальзам для губ с SPF не только придадут свежесть, но и защитят от солнца. Прозрачные бальзамы сейчас в моде.
  • Консилер
    Тёмные круги под глазами или неожиданные воспаления? Компактный консилер быстро скроет все недостатки. Для глаз — персиковый тон, для несовершенств — в цвет кожи.
  • Пудра
    Мини-пудра поможет зафиксировать макияж и скрыть излишний блеск в течение дня. Главное правило — не переборщить, чтобы лицо не выглядело перегруженным.
  • Увлажняющий мист
    Сухой офисный воздух, кондиционеры или отопление — кожа страдает от недостатка влаги.

"Увлажнить кожу в течение дня, не повредив макияж, поможет мист. Это мелкодисперсный спрей, который распыляется на кожу в виде дымки. В отличие от термальной воды, которая высыхая на лице, наоборот, вытягивает из кожи влагу, мист поможет частично ее компенсировать", — отмечает Таша.

  • Тени-карандаш
    Если хочется быстро обновить макияж — кремовые тени-карандаш для вас. Просто растушуйте цвет на веках пальцем, чтобы добавить сияния или скрыть усталость.
  • SPF-спрей
    Для защиты кожи лица от солнца удобны специальные спреи, которые можно наносить поверх макияжа.
  • Уход за руками
    Мини-тюбик крема для рук и масло для кутикулы всегда пригодятся, чтобы руки выглядели ухоженными, а маникюр — безупречным.

Мини-косметичка с этими средствами позволит вам уверенно справляться с любыми задачами дня и всегда быть готовой к переменам!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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