Маленькие герои большой сумки: чем спасти красоту в экстремальных условиях

Каждая женщина сталкивалась с ситуацией, когда утренний макияж не доживает до вечера. Кофе на ходу, обед в кафе, а потом — встреча с друзьями или важное совещание. Визажист Таша Итунина поделилась списком вещей, которые помогут всегда выглядеть свежо и уверенно.
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Антисептик для рук Перед любыми манипуляциями с макияжем важно очистить руки — антисептик выручит в любой ситуации.
Матирующие салфетки Настоящее спасение летом и для жирной кожи. Они мгновенно убирают блеск с Т-зоны, не затрагивая макияж. Просто промокните лицо — и снова матовый, ухоженный вид.
Помада и многофункциональность Любимая помада пригодится не только для губ, но и как быстрые румяна. Немного цвета на скулы — и вы уже выглядите бодрее! Главное — растушевать и не переборщить.
Блеск или бальзам Не все любят плотные текстуры. Блеск или бальзам для губ с SPF не только придадут свежесть, но и защитят от солнца. Прозрачные бальзамы сейчас в моде.
Консилер Тёмные круги под глазами или неожиданные воспаления? Компактный консилер быстро скроет все недостатки. Для глаз — персиковый тон, для несовершенств — в цвет кожи.
Пудра Мини-пудра поможет зафиксировать макияж и скрыть излишний блеск в течение дня. Главное правило — не переборщить, чтобы лицо не выглядело перегруженным.
Увлажняющий мист Сухой офисный воздух, кондиционеры или отопление — кожа страдает от недостатка влаги.
"Увлажнить кожу в течение дня, не повредив макияж, поможет мист. Это мелкодисперсный спрей, который распыляется на кожу в виде дымки. В отличие от термальной воды, которая высыхая на лице, наоборот, вытягивает из кожи влагу, мист поможет частично ее компенсировать", — отмечает Таша.
Тени-карандаш Если хочется быстро обновить макияж — кремовые тени-карандаш для вас. Просто растушуйте цвет на веках пальцем, чтобы добавить сияния или скрыть усталость.
SPF-спрей Для защиты кожи лица от солнца удобны специальные спреи, которые можно наносить поверх макияжа.
Уход за руками Мини-тюбик крема для рук и масло для кутикулы всегда пригодятся, чтобы руки выглядели ухоженными, а маникюр — безупречным.
Мини-косметичка с этими средствами позволит вам уверенно справляться с любыми задачами дня и всегда быть готовой к переменам!
Уточнения
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.