Маленькие герои большой сумки: чем спасти красоту в экстремальных условиях

Визажист назвала основные средства для поддержания свежести макияжа

2:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждая женщина сталкивалась с ситуацией, когда утренний макияж не доживает до вечера. Кофе на ходу, обед в кафе, а потом — встреча с друзьями или важное совещание. Визажист Таша Итунина поделилась списком вещей, которые помогут всегда выглядеть свежо и уверенно.

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Антисептик для рук

Перед любыми манипуляциями с макияжем важно очистить руки — антисептик выручит в любой ситуации.

Перед любыми манипуляциями с макияжем важно очистить руки — антисептик выручит в любой ситуации. Матирующие салфетки

Настоящее спасение летом и для жирной кожи. Они мгновенно убирают блеск с Т-зоны, не затрагивая макияж. Просто промокните лицо — и снова матовый, ухоженный вид.

Настоящее спасение летом и для жирной кожи. Они мгновенно убирают блеск с Т-зоны, не затрагивая макияж. Просто промокните лицо — и снова матовый, ухоженный вид. Помада и многофункциональность

Любимая помада пригодится не только для губ, но и как быстрые румяна. Немного цвета на скулы — и вы уже выглядите бодрее! Главное — растушевать и не переборщить.

Любимая помада пригодится не только для губ, но и как быстрые румяна. Немного цвета на скулы — и вы уже выглядите бодрее! Главное — растушевать и не переборщить. Блеск или бальзам

Не все любят плотные текстуры. Блеск или бальзам для губ с SPF не только придадут свежесть, но и защитят от солнца. Прозрачные бальзамы сейчас в моде.

Не все любят плотные текстуры. Блеск или бальзам для губ с SPF не только придадут свежесть, но и защитят от солнца. Прозрачные бальзамы сейчас в моде. Консилер

Тёмные круги под глазами или неожиданные воспаления? Компактный консилер быстро скроет все недостатки. Для глаз — персиковый тон, для несовершенств — в цвет кожи.

Тёмные круги под глазами или неожиданные воспаления? Компактный консилер быстро скроет все недостатки. Для глаз — персиковый тон, для несовершенств — в цвет кожи. Пудра

Мини-пудра поможет зафиксировать макияж и скрыть излишний блеск в течение дня. Главное правило — не переборщить, чтобы лицо не выглядело перегруженным.

Мини-пудра поможет зафиксировать макияж и скрыть излишний блеск в течение дня. Главное правило — не переборщить, чтобы лицо не выглядело перегруженным. Увлажняющий мист

Сухой офисный воздух, кондиционеры или отопление — кожа страдает от недостатка влаги.

"Увлажнить кожу в течение дня, не повредив макияж, поможет мист. Это мелкодисперсный спрей, который распыляется на кожу в виде дымки. В отличие от термальной воды, которая высыхая на лице, наоборот, вытягивает из кожи влагу, мист поможет частично ее компенсировать", — отмечает Таша.

Тени-карандаш

Если хочется быстро обновить макияж — кремовые тени-карандаш для вас. Просто растушуйте цвет на веках пальцем, чтобы добавить сияния или скрыть усталость.

Если хочется быстро обновить макияж — кремовые тени-карандаш для вас. Просто растушуйте цвет на веках пальцем, чтобы добавить сияния или скрыть усталость. SPF-спрей

Для защиты кожи лица от солнца удобны специальные спреи, которые можно наносить поверх макияжа.

Для защиты кожи лица от солнца удобны специальные спреи, которые можно наносить поверх макияжа. Уход за руками

Мини-тюбик крема для рук и масло для кутикулы всегда пригодятся, чтобы руки выглядели ухоженными, а маникюр — безупречным.

Мини-косметичка с этими средствами позволит вам уверенно справляться с любыми задачами дня и всегда быть готовой к переменам!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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