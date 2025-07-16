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Молочные ногти взрывают тренды: как лак превращается в облако

Молочные ногти с пастельными оттенками стали актуальным летним трендом
2:20
Моя семья » Красота и стиль

В мире красоты есть тенденции, которые исчезают так же быстро, как появляются, а есть те, что становятся настоящей классикой. В маникюре всё чаще в фаворе минимализм и лаконичность, ведь такие дизайны подходят для любого случая — от пляжного отпуска до зимней вечеринки.

Маникюр розовый
Фото: Designed be Freepik by kroshka-nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маникюр розовый

Один из таких вариантов — молочные ногти (milky nails). Почему этот тренд не сдает позиций? Всё просто: полупрозрачное, словно слегка разбавленное молоко, покрытие создает легкий и в то же время утончённый образ. Молочный маникюр — это баланс между естественностью и акцентом на ухоженности.

В чем особенность молочного маникюра

Молочные ногти — это не просто белый цвет. Представьте кокосовую мякоть, миндальное или овсяное молоко — все эти оттенки могут вдохновить на создание своего идеального маникюра. Главное отличие — легкая дымчатость, нежная полупрозрачность и "облачный" финиш. Он смотрится мягко, ненавязчиво, но при этом гораздо интереснее обычного прозрачного лака.

Подойдет такой маникюр тем, кто устал от классических нюдовых оттенков, но не готов к ярким неоновым решениям. Благодаря молочному эффекту даже самые насыщенные цвета кажутся приглушёнными, а потому легко вписываются в любой гардероб.

Цветовые вариации для вдохновения

Современные мастера предлагают комбинировать молочный эффект не только с белым, но и с пастельными оттенками. Например:

  • Миндальное молоко — спокойный бежевый, который смотрится очень натурально.
  • Овсяное молоко — почти белый, но чуть теплее, чем классический френч.
  • Клубничный милкшейк — нежный розовый, который будет в моде летом 2025.
  • Пастельно-жёлтый — как сливочное масло на солнце.
  • Лавандовый или фисташковый — ненавязчивые цвета для тех, кто любит эксперименты, но не хочет привлекать слишком много внимания

Молочные ногти сочетаются с любым стилем и уместны всегда. Они придают рукам аккуратность, а образу — свежесть. Идеальный вариант для тех, кто не любит слишком яркий маникюр, но хочет быть в тренде.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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