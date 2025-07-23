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Стирает плечи, душит ремень, течёт по спине — платья, которые убьют весь отдых

Платья из вискозы и полиэстера не рекомендуются для пляжного отдыха
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Отпуск — это не повод страдать от ремня, пота и натирающих лямок. Ты так долго мечтала сбежать от офиса, жёстких джинсов и деловых блузок, что достойна идеального летнего гардероба. Но вот незадача: то, что выглядит прекрасно в городе, на пляже может стать твоим главным раздражителем.

Девушка в платье с ремнем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в платье с ремнем

Чтобы не портить себе каникулы, читай, какие платья точно не должны попасть в твой чемодан.

1. Платья с ремнём — враг полного вдоха

Плотные пояса, пряжки, завязки — всё, что хоть как-то обхватывает талию и фиксируется, превращается в испытание под солнцем. Особенно после вкусного обеда или пары коктейлей. Не надо себе врагов на живот.

Вместо них: выбирай свободные сарафаны, платья в стиле baby doll или с завышенной талией. Дышать — это тоже отпускной must-have.

2. Полиэстр: твоя личная сауна

Он может выглядеть красиво и струиться по фигуре. Но на практике — это закрытая система термогенерации. Пот не испаряется, тело "запаривается", настроение падает. Да и потом: ехать к морю, чтобы носить платье, в котором тебе жарко? Нет.

Совет: ищи хлопок, лён или тонкий креп. Они и выглядят дорого, и телу комфортнее.

3. Вискоза — не всем заходит

На первый взгляд — лёгкая, струящаяся, летняя ткань. Но на жаре она может подставить: зуд, раздражение, сыпь. Особенно если у тебя чувствительная кожа. В отеле искать аптеку — не лучший отпускной маршрут.

Решение: если ты не уверена, как кожа реагирует на вискозу, просто оставь её для городских будней.

4. Облегающие футляры — только если у тебя ужин при свечах

Да, они подчёркивают фигуру. Да, ты в нём богиня. Но если у тебя нет плана каждый вечер дефилировать по набережной, просто оставь его дома.

В отпуске одежда должна расслаблять, а не подгонять под глянцевый стандарт. Пусть твои мышцы и животик тоже отдыхают.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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