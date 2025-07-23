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Нюд, золото или розовый? Названы 6 лучших оттенков обуви к белым вещам

В 2025 году белую одежду носят с розовой и чёрной обувью
2:59
Моя семья » Красота и стиль

Белый цвет — универсальный, освежающий, идеально подходящий для жарких месяцев. Но именно с ним легко ошибиться при выборе обуви: слишком ярко — и аутфит кричит, слишком бледно — и всё теряется. Стилисты выделили 6 цветов обуви, которые лучше всего смотрятся с белыми нарядами. Вдохновляйся и носи белое уверенно!

Девушка в платье
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка в платье

1. Нюд — если хочется не привлекать внимание к ногам

Телесный цвет обуви сливается с кожей, удлиняет ноги и позволяет белому наряду играть главную роль. Особенно удачно смотрятся:

  • лакированные лодочки с белым костюмом,

  • светло-бежевые сандалии с сарафаном.

Важно: нюд работает только в тон кожи. Если ты смуглая — ищи цвет мокко, светлокожим подойдёт оттенок яичной скорлупы.

2. Металлик: серебро, золото и розовое золото

Хочешь добавить блеска и шика? Обувь в металлизированных тонах справится с задачей. Это могут быть:

  • золотые сандалии к белым шортам,

  • серебряные туфли к коктейльному платью.

Золото добавляет теплоты, серебро — свежести. Такой акцент притягивает взгляд, но не перегружает образ.

3. Голубой — от нежного до кобальтового

Светло-голубые балетки или кроссовки придают образу лёгкость и романтичность. А туфли насыщенного синего цвета создают выразительный контраст.

Попробуй:

  • голубые кеды с белым комбинезоном,

  • кобальтовые лодочки с рубашкой и белыми джинсами.

Не забудь: аксессуары того же оттенка — шарф, сумка или ремень — соберут образ в единую историю.

4. Румяно-розовый — для женственности и мягкости

Нежные оттенки розового в обуви добавят белому образу лёгкости и мягкого акцента. Идеи для сочетаний:

  • балетки с белыми джинсами и розовым свитером,

  • розовые кроссовки с футболкой и платьем-майкой.

Такие детали делают образ игривым и запоминающимся.

5. Коричневый и карамель — особенно для межсезонья

Земляные оттенки хорошо сочетаются с белым и делают образ тёплым и гармоничным. Особенно актуальны:

  • замшевые ботильоны цвета верблюжьей шерсти с белым свитером,

  • бежевые сандалии с летним белым макси-платьем.

Это цвет уверенности и спокойствия — идеальный выбор для повседневных образов.

6. Черный — контраст, который всегда в моде

Классическое сочетание, которое невозможно испортить. Стилисты советуют:

  • черные туфли или мокасины с белыми брюками и чёрным поясом,

  • чёрно-белая футболка + белая юбка + чёрные кроссовки.

Добавь аксессуары — клатч, ремень или очки — и получи графичный, но живой образ.

Уточнения

О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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