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Слишком блестит, чтобы быть стильным: какие кольца и серьги в 2025 — моветон

В 2025 году ювелиры советуют отказаться от кислотной эмали и циркония
3:38
Моя семья » Красота и стиль

То, что вчера казалось шиком, сегодня легко может оказаться балластом в шкатулке. Мода на украшения меняется стремительно — и вместе с ней уходят в прошлое изделия, перегруженные блеском, симметрией и безвкусной "громкостью". Пора навести порядок: какие украшения стоит оставить в 2010-х и почему?

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Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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1. Помпезность ушла в историю

Массивные кольца с тяжёлым кастом, серьги в форме колец с россыпями страз и подвески-сердечки с цветными камушками — всё это выглядит не как статус, а как отчаянная попытка его продемонстрировать.

Новый тренд — это лёгкость, воздух, пропорции. Украшение должно не кричать, а шептать.

2. Устаревшие огранки

Форма "принцесса", "маркиз", "овал" — камни с такими огранками безнадёжно застряли в прошлом. Сегодня они ассоциируются с масс-маркетом и глянцем начала нулевых.
На смену пришли "живые" формы: неровные, нестандартные, с характером.

Вместо имитаций — подлинные камни. Белые фианиты, топазы, агрессивно обработанные изумруды — тоже в немилости. Лучше выразительный турмалин или камень с включениями, чем неестественный блеск.

3. Прямолинейные комплекты — устарели

Серьги + кольцо + кулон в одном стиле? В 2025 году это воспринимается как "дежурный набор". Ювелирная мода сегодня про ритм, а не повтор. Минимализм сочетается с фактурой, глянец — с матовостью.

Разнообразие и баланс — вот формула актуального сочетания.

4. "Блестящая романтика" — привет из прошлого

Подвески-сердца, бабочки, украшения с кислотной эмалью и цирконием уже не вызывают трепет. Это антикварная эстетика, которая утратила актуальность. Особенно уязвимы бренды, которые не работают с молодыми дизайнерами и не ощущают "пульс эпохи".

Актуальные коллекции — это текстура, архитектура, движение. Украшения с подвижными элементами, асимметрией и "дыханием".

5. Имитации и пластик — нет даже в шутку

Пластик с глянцем, сочетания золота и силикона, странные вставки и кислотные оттенки — всё это больше не воспринимается как дерзость. Это — хаос.

Фишка — не в том, чтобы "всё сразу". А в том, чтобы смешивать разумно: пусть материалы резонируют, а не конфликтуют.

6. Что остаётся в вечной моде

  • Пусеты, "парящие" кольца с бриллиантами,

  • Теннисные браслеты,

  • Украшения с деликатной шинкой и тонкой оправой.

Важно: даже в классике качество решает всё. Лёгкость, ювелирность, нюанс — ценятся выше каратности.

7. Трансформеры — функциональность в моде

Украшения, которые можно "переодеть", стали настоящей находкой: утром — лаконичные серьги-пусеты, вечером — из них же подвесы. Сегодня это не просто удобно, это — проявление осознанности: меньше вещей, больше образов.

8. Новая эстетика несовершенства

Включения в камне, след мастера, чуть грубоватая фактура — всё это становится маркером подлинности. Люди устали от фабричной идеальности и выбирают украшения с душой.

Мода на века — это не глянец, а глубина. Камни становятся семейной историей. Их передают по наследству, а не выбрасывают после сезона.

Уточнения

Украше́ние Украшенье (от красота, красивый, красить; ст.-слав. краса; норм. hros — cлава) — бытовой, разговорный аналог научного термина декор. В словаре В. И. Даля читаем: "Украшать, убирать, наряжать...

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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