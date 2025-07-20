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Выход за рамки привычного: трендовые пары цветов, которые создают стиль без усилий

Модные сочетания лета-2025: небесно-голубой и белый и ещё четыре стильные цветовые комбинации
1:55
Моя семья » Красота и стиль

В этом летнем сезоне-2025 популярными стали несколько модных сочетаний. Старший редактор отдела моды Lamoda Полина Федотова отметила, что небесно-голубой цвет в сочетании с белым напоминает о средиземноморском побережье и греческой архитектуре. Для добавления ярких акцентов рекомендуется использовать красную сумку или обувь.

Голубая рубашка
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голубая рубашка

Еще одним трендовым сочетанием стал коричневый с голубым. Это сочетание было представлено на показе Miu Miu, где из-под замшевого коричневого бомбера виднелось ярко-голубое поло. Ранее считалось, что теплые и холодные оттенки не сочетаются, но дизайнеры доказали обратное.

Стилист также рекомендовала обратить внимание на комбинацию пудрово-розового и серого цветов. Вдохновением для этого сочетания стал "балетный" выход на показе Ferragamo. Пудрово-розовый цвет, нежный и романтичный, хорошо сочетается с утилитарным и практичным серым, что позволяет избежать излишней рафинированности образа. Образы в розовом цвете также остаются в тренде в этом сезоне, сообщает Газета. Ru.

Оттенок сливочного масла также стал популярным в этом сезоне. Полина Федотова советует сочетать вещи этого цвета с бежевым и коричневым для создания свежего и необычного монохромного образа. Наиболее стильные образы получаются при использовании оттенков одного цвета, например, более светлого с более насыщенным или теплого с холодным. Добавление коричневой обуви или сумки создаст летний наряд в духе образа Chloe.

Вещи фисташкового цвета можно успешно сочетать с оттенком сливочного масла или коричневым, что добавит свежести и оригинальности вашему образу.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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