Выход за рамки привычного: трендовые пары цветов, которые создают стиль без усилий

В этом летнем сезоне-2025 популярными стали несколько модных сочетаний. Старший редактор отдела моды Lamoda Полина Федотова отметила, что небесно-голубой цвет в сочетании с белым напоминает о средиземноморском побережье и греческой архитектуре. Для добавления ярких акцентов рекомендуется использовать красную сумку или обувь.
Еще одним трендовым сочетанием стал коричневый с голубым. Это сочетание было представлено на показе Miu Miu, где из-под замшевого коричневого бомбера виднелось ярко-голубое поло. Ранее считалось, что теплые и холодные оттенки не сочетаются, но дизайнеры доказали обратное.
Стилист также рекомендовала обратить внимание на комбинацию пудрово-розового и серого цветов. Вдохновением для этого сочетания стал "балетный" выход на показе Ferragamo. Пудрово-розовый цвет, нежный и романтичный, хорошо сочетается с утилитарным и практичным серым, что позволяет избежать излишней рафинированности образа. Образы в розовом цвете также остаются в тренде в этом сезоне, сообщает Газета. Ru.
Оттенок сливочного масла также стал популярным в этом сезоне. Полина Федотова советует сочетать вещи этого цвета с бежевым и коричневым для создания свежего и необычного монохромного образа. Наиболее стильные образы получаются при использовании оттенков одного цвета, например, более светлого с более насыщенным или теплого с холодным. Добавление коричневой обуви или сумки создаст летний наряд в духе образа Chloe.
Вещи фисташкового цвета можно успешно сочетать с оттенком сливочного масла или коричневым, что добавит свежести и оригинальности вашему образу.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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