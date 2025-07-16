Хитрый трюк, который обходит морщины стороной — и никто не догадывается

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Массаж лица помогает поддерживать упругость кожи после 60 лет
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Можно ли сохранить упругую и сияющую кожу даже после 60? Линда Робисон — живое доказательство: в свои 66 она выглядит максимум на 50, а её секрет не требует дорогих процедур или особых усилий.

Антивозрастной уход за кожей
Фото: https://i.pinimg.com/originals/50/43/bb/5043bb45969618d85387105b3c2f0501.jpg
Антивозрастной уход за кожей

Простая, но эффективная рутина

Линда рассказывает:

"Я не заморачиваюсь сложным уходом. Базовый увлажняющий крем, утром обязательно защита от солнца, вечером — сыворотка с витамином С и ретинол. Раз в неделю делаю мягкий пилинг, а раз в месяц — более интенсивный".

Однако есть то, что отличает её уход от большинства — это ежедневные упражнения для лица и массаж, которые она делает уже больше десяти лет.

Фейс-фитнес вместо ботокса

Главный принцип Линды: мышцы лица так же важны, как и любые другие в теле. Каждое утро она выделяет 10-15 минут перед зеркалом, чтобы массировать, разглаживать и стимулировать кожу. По её словам, эффект особенно заметен на щеках и в нижней части лица: "Носогубная складка исчезла, а кожа снова стала упругой. Главное — я смотрю в зеркало и вижу себя, а не чужое лицо".

Почему это работает

Профессионалы подтверждают: массаж и упражнения для лица улучшают микроциркуляцию, насыщают кожу кислородом, придают ей здоровый цвет и снимают напряжение. Специалист по уходу за кожей Иветт Уайет уверена:

"Это отличный способ вернуть коже жизнь".

Эксперты отмечают, что правильные движения делают кожу более свежей, упругой и убирают следы усталости. А для освоения техники сегодня достаточно видеоуроков — можно выбрать и массаж руками, и использование гуаша или роллера. Главное — делать упражнения регулярно и не сдаваться.

Упражнения для лица: наука и практика

Всё больше людей начинают относиться к фейс-фитнесу серьёзно. Недавнее исследование JAMA Dermatology показало: после 20 недель тренировок у женщин 40-65 лет повысилась упругость и тонус кожи. Линда не пропустила ни одного дня за последние годы и уверяет: результат говорит сам за себя.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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