Кислоты на лицо: как сделать пилинг дома и не получить ожог

Правила домашнего пилинга: как не повредить кожу и добиться эффекта салона

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Домашние пилинги обещают сияющую кожу и эффект «как после косметолога». Но реальность бывает жестокой: покраснения, ожоги и раздражения — увы, не редкость. Всё потому, что кислоты — это не просто «освежающий уход», а мощные активные компоненты. Рассказываем, как правильно делать пилинг дома, не навредив коже и не превратив уход в катастрофу.

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Кислоты — не игрушка: что нужно знать до начала

Домашний пилинг — это не скраб и не маска. Это контролируемое отшелушивание с участием кислот: AHA, BHA или PHA. Каждая работает по-своему:

AHA (гликолевая, молочная) — для сухой и возрастной кожи, обновляет, осветляет.

BHA (салициловая) — для жирной и проблемной кожи, очищает поры.

PHA — самая мягкая, подходит даже чувствительной коже.

Важно: не перебарщивать с концентрацией. 5–10% — максимум для домашнего ухода.

Частота и длительность: меньше — лучше

Одна из самых частых ошибок — делать пилинг слишком часто. Достаточно 1–2 раз в неделю, иначе вы рискуете повредить защитный барьер кожи.

Наносить состав стоит на сухую, очищенную кожу, избегая области вокруг глаз. Время выдержки — строго по инструкции, обычно 5–10 минут.

Чего нельзя делать после пилинга

Не использовать скрабы и ретинол в течение 2–3 дней

Не загорать и не выходить без SPF

Не наносить агрессивные сыворотки (например, с витамином C)

Что можно и нужно

Успокаивающие кремы с пантенолом

Гидрогелевые маски

Обильное увлажнение и защита от солнца

Пилинг в домашних условиях может быть не менее эффективным, чем салонный — если вы делаете его правильно.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



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