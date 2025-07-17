Кислоты на лицо: как сделать пилинг дома и не получить ожог

Домашние пилинги обещают сияющую кожу и эффект «как после косметолога». Но реальность бывает жестокой: покраснения, ожоги и раздражения — увы, не редкость. Всё потому, что кислоты — это не просто «освежающий уход», а мощные активные компоненты. Рассказываем, как правильно делать пилинг дома, не навредив коже и не превратив уход в катастрофу.
Домашний пилинг — это не скраб и не маска. Это контролируемое отшелушивание с участием кислот: AHA, BHA или PHA. Каждая работает по-своему:
Важно: не перебарщивать с концентрацией. 5–10% — максимум для домашнего ухода.
Одна из самых частых ошибок — делать пилинг слишком часто. Достаточно 1–2 раз в неделю, иначе вы рискуете повредить защитный барьер кожи.
Наносить состав стоит на сухую, очищенную кожу, избегая области вокруг глаз. Время выдержки — строго по инструкции, обычно 5–10 минут.
Пилинг в домашних условиях может быть не менее эффективным, чем салонный — если вы делаете его правильно.
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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