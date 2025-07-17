Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Nissan, Kia и Toyota уличили в маркетинге «внедорожных» кроссоверов
Удаление пыли с мебели: эффективные методы и проверенные инструменты
Фрикадельки из цукини и сыра: вкусное и полезное блюдо за 20 минут
Сборка четырнадцати МС-21: как Россия преодолевает авиационные преграды
Почему ваши георгины не цветут
Как выглядит операция по созданию рельефного пресса — методика Генри Менца
Садальский поддержал новый закон о штрафах за поиск в интернете
Утренний кофе может усиливать симптомы гастрита и рефлюкса
Бегемот не охотится на рыбу, но может есть мясо в условиях стресса

Удивительный эффект душа перед сном: минус стресс, плюс сияние кожи и глубокий сон

Почему врачи советуют принимать душ вечером, а не утром — научное объяснение
2:02
Моя семья » Красота и стиль

Вы просыпаетесь, прыгаете в душ — и чувствуете себя бодрой и свежей. Но задумывались ли вы, почему дерматологи и неврологи всё чаще советуют перенести душ на вечер? Оказывается, вечерние водные ритуалы делают больше, чем просто смывают пыль: они влияют на качество сна, состояние кожи и даже гормональный фон.

Мытьё головы
Фото: https://i.pinimg.com/1200x/b7/d5/3e/b7d53e06ed5e9d0c7efd486b6243a165.jpg
Мытьё головы

Душ как ритуал «выключения»

Душ вечером — это не просто гигиена, это сигнал телу: «пора замедлиться». Тёплая вода расслабляет мышцы, снижает уровень кортизола и помогает организму перейти в режим восстановления. Это особенно важно, если вы весь день были в стрессе или перед экраном.

Совет: попробуйте принять душ за 1–2 часа до сна. Температурный контраст (тепло — затем остывание) помогает уснуть быстрее.

Кожа говорит спасибо

За день на коже оседает не только пыль и загрязнения, но и аллергены, бактерии, токсины из воздуха. Ложась в постель «как есть», вы переносите всё это на подушку — и получаете раздражения, прыщи и тусклость.

Дерматологи советуют: вечерний душ особенно важен для тех, у кого чувствительная кожа, акне или склонность к воспалениям.

Чистая постель — здоровый сон

Вы не просто смываете день, вы сохраняете чистоту белья, снижаете контакт с микробами и сокращаете количество пыли, с которой соприкасается лицо.

Что делает душ утром?

Конечно, он бодрит. Но он не смывает загрязнения, накопившиеся за день. Утренний душ — это опция. Вечерний — необходимость.

Привычка принимать душ на ночь — это не каприз, а элемент осознанного ухода за собой. Она улучшает качество сна, заботится о коже и превращает вечер в ритуал заботы. Попробуйте хотя бы неделю — и вы вряд ли вернётесь к старому распорядку.

Уточнения

Душ — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке
Авто
Лада Веста 2022–2024 годов почти не продаётся на вторичном рынке Аудио 
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода
Наука и техника
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода Аудио 
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Наука и техника
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой Аудио 
Популярное
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх

Медведь не охотится на людей, но может напасть, если почувствует угрозу. Что делать при встрече с хищником и как избежать опасности — пошаговая инструкция.

Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Последние материалы
Бегемот не охотится на рыбу, но может есть мясо в условиях стресса
Варианты отделки и мебели для небольшого туалета: советы по выбору
Диагностики связывают неравномерный износ шин с нарушением углов развала-схождения
Почему гонщики Tour de France так быстро едут в гору
Дельфины в Австралии: уникальный метод охоты шокирует учёных
Аналитик Гарда Капитал Кирилл Селезнев спрогнозировал ипотечные ставки в России на уровне 10–12% к 2027 году
Нежнейший сырный соус для пасты: что добавить, чтобы удивить семью
Как спасти тую от солнечных ожогов и вредителей
Чёрный шоколад помогает при резком снижении давления
Какая расчёска нужна именно вам: советы для тонких, кудрявых и густых волос
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.