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Как расчёска портит волосы: ошибки, которые совершают 80% женщин

Какая расчёска нужна именно вам: советы для тонких, кудрявых и густых волос
2:11
Моя семья » Красота и стиль

Звучит банально, но правильная расчёска — это не аксессуар, а ежедневный инструмент красоты. И если вы до сих пор выдёргиваете волосы с хрустом, вините не текстуру и не шампунь. Скорее всего, дело в щётке, которая вам просто не подходит. Разбираемся, какая расчёска нужна именно вам — и как она может спасти вашу длину.

Расчёска
Фото: commons.wikimedia.org by en:User:Musical Linguist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Расчёска

Почему это важно — и чем грозит неправильный выбор

Расчёска способна как помочь волосам, так и навредить. Пластиковые зубцы могут электризовать волосы, ломать структуру и даже травмировать кожу головы. А слишком жёсткая щетина может выдирать пряди и ухудшать рост. Всё зависит от типа волос и ваших задач.

Тонкие и ломкие волосы

Вам подойдут расчёски с мягкими, редкими зубцами или натуральной щетиной. Избегайте жёсткого металла и пластиковых щёток с острыми краями. Отличный вариант — щётка с силиконовыми зубчиками и гибкой основой.

Идеально: щётка Tangle Teezer, мягкая щетина кабана, деревянный гребень.

Кудрявые и волнистые

Кудряшки требуют особого подхода: расчёсывать их лучше во влажном состоянии, используя гребень с редкими зубьями. Щётки только увеличат пушистость и нарушат завиток.

Идеально: широкий гребень, пальцевая укладка, массажная щётка только на ночь.

Жёсткие и густые волосы

Для них нужна щётка, которая справится с объёмом, но не будет травмировать кожу головы. Подойдут массажки с пластиковыми зубцами и закруглёнными наконечниками.

Идеально: комбинированные щётки с нейлоновой щетиной, брашинги с термозащитой.

Для укладки и блеска

Если задача — укладка, выбирайте брашинги по диаметру (мелкий — для локонов, крупный — для объёма). Для блеска — щётки с натуральной щетиной.

Расчёска — это инвестиция в здоровье ваших волос. Подберите свою идеальную модель, и даже простое расчесывание станет моментом ухода. А пряди — наконец-то перестанут оставаться на щётке.

Уточнения

Расчёска — индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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