4 признака, что пора прощаться с любимой тушью — даже если она ещё не закончилась

Врачи предупреждают: старая тушь может навредить вашим глазам — вот как этого избежать

2:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы пользуетесь тушью до тех пор, пока она не засохнет или не закончится? Увы, это одна из самых опасных привычек в макияже. Даже если средство ещё даёт объём и длину, срок его годности давно мог истечь — а вместе с ним и безопасность для ваших глаз. Разбираемся, сколько «живёт» тушь и когда она превращается из косметики в угрозу.

Фото: flickr.com by Jenn Durfey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тушь для ресниц

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Производители чаще всего указывают на упаковке: «6M» — это значит, что тушь безопасна в течение 6 месяцев после открытия. Даже если она не засохла, спустя полгода формула может измениться: консерванты перестают работать, бактерии размножаются. В результате — раздражения, конъюнктивит, выпадение ресниц.

Почему тушь — одна из самых «грязных» косметических единиц

С каждым движением щёточки внутрь тюбика попадает воздух, а вместе с ним — бактерии с ресниц, век и даже пальцев. Влага, тепло и тёмное пространство создают идеальные условия для микробов. К тому же, тушь контактирует с самой чувствительной зоной — глазами.

Признаки, что тушь пора выбросить (даже если срок ещё не вышел)

Резкий химический или кислый запах

Слишком густая, комковатая текстура

Начинает осыпаться через час после нанесения

Вызывает зуд, покраснение или ощущение «песка» в глазах

Как продлить жизнь туши (но не в ущерб глазам)

Всегда плотно закрывайте крышку

Не делайте «взад-вперёд» щёточкой — это загоняет воздух

Не разбавляйте водой или каплями для глаз

Не пользуйтесь тушью дольше 3–6 месяцев, даже если она ещё красит

Тушь — не вино: со временем она не становится лучше. Своевременная замена туши — это не каприз, а вопрос гигиены и здоровья. Не рискуйте своими глазами ради пары лишних взмахов кисточкой.

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.



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