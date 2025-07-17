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4 признака, что пора прощаться с любимой тушью — даже если она ещё не закончилась

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2:03
Моя семья » Красота и стиль

Вы пользуетесь тушью до тех пор, пока она не засохнет или не закончится? Увы, это одна из самых опасных привычек в макияже. Даже если средство ещё даёт объём и длину, срок его годности давно мог истечь — а вместе с ним и безопасность для ваших глаз. Разбираемся, сколько «живёт» тушь и когда она превращается из косметики в угрозу.

Тушь для ресниц
Фото: flickr.com by Jenn Durfey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тушь для ресниц

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Производители чаще всего указывают на упаковке: «6M» — это значит, что тушь безопасна в течение 6 месяцев после открытия. Даже если она не засохла, спустя полгода формула может измениться: консерванты перестают работать, бактерии размножаются. В результате — раздражения, конъюнктивит, выпадение ресниц.

Почему тушь — одна из самых «грязных» косметических единиц

С каждым движением щёточки внутрь тюбика попадает воздух, а вместе с ним — бактерии с ресниц, век и даже пальцев. Влага, тепло и тёмное пространство создают идеальные условия для микробов. К тому же, тушь контактирует с самой чувствительной зоной — глазами.

Признаки, что тушь пора выбросить (даже если срок ещё не вышел)

  • Резкий химический или кислый запах
  • Слишком густая, комковатая текстура
  • Начинает осыпаться через час после нанесения
  • Вызывает зуд, покраснение или ощущение «песка» в глазах

Как продлить жизнь туши (но не в ущерб глазам)

  • Всегда плотно закрывайте крышку
  • Не делайте «взад-вперёд» щёточкой — это загоняет воздух
  • Не разбавляйте водой или каплями для глаз
  • Не пользуйтесь тушью дольше 3–6 месяцев, даже если она ещё красит

Тушь — не вино: со временем она не становится лучше. Своевременная замена туши — это не каприз, а вопрос гигиены и здоровья. Не рискуйте своими глазами ради пары лишних взмахов кисточкой.

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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