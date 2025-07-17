4 признака, что пора прощаться с любимой тушью — даже если она ещё не закончилась

Вы пользуетесь тушью до тех пор, пока она не засохнет или не закончится? Увы, это одна из самых опасных привычек в макияже. Даже если средство ещё даёт объём и длину, срок его годности давно мог истечь — а вместе с ним и безопасность для ваших глаз. Разбираемся, сколько «живёт» тушь и когда она превращается из косметики в угрозу.
Производители чаще всего указывают на упаковке: «6M» — это значит, что тушь безопасна в течение 6 месяцев после открытия. Даже если она не засохла, спустя полгода формула может измениться: консерванты перестают работать, бактерии размножаются. В результате — раздражения, конъюнктивит, выпадение ресниц.
С каждым движением щёточки внутрь тюбика попадает воздух, а вместе с ним — бактерии с ресниц, век и даже пальцев. Влага, тепло и тёмное пространство создают идеальные условия для микробов. К тому же, тушь контактирует с самой чувствительной зоной — глазами.
Тушь — не вино: со временем она не становится лучше. Своевременная замена туши — это не каприз, а вопрос гигиены и здоровья. Не рискуйте своими глазами ради пары лишних взмахов кисточкой.
Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.
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