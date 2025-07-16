Антитренды: какие сумки уже не в моде — и чем их можно заменить

Вы тщательно подбираете образ, а потом добавляете привычную сумку — и всё будто теряет актуальность. Знакомо? Увы, именно аксессуары часто «выдают» устаревший стиль. Модные сумки — это не только про тренды, но и про то, насколько современно вы выглядите в целом. Рассказываем, какие модели уже не актуальны в 2025 году и что лучше носить вместо.
Эти модели были популярны в 2010-х, но сегодня выглядят небрежно и несовременно. Особенно в коже с эффектом «морщин».
Бренд — не главный элемент стиля. Логомания осталась в прошлом. Сегодня в моде сдержанность и лаконичность.
Угловатые сумки, напоминающие деловой стиль начала нулевых, больше не работают ни в кэжуале, ни в деловых образах.
Заклёпки, стразы, кисточки и бахрома — слишком много всего делает даже дорогую сумку визуально дешёвой.
Да, они были хайпом пару сезонов назад. Но мода сместилась к функциональности и здравому смыслу.
Бокс-сумки, аккуратные жёсткие кросс-боди и геометрические модели смотрятся свежо и дорого.
Сумки из кожи без лака, в оттенках молочного, шоколадного, карамельного и серого — база на все времена.
Модели типа soft hobo или baguette с мягкой формой, но без «обвисания», выглядят актуально и легко.
Акцент на детали — главное оружие сезона. Не броско, но заметно.
Сумка — это завершающий штрих образа. Устаревшая модель может испортить даже идеальный лук. Замените пару привычных сумок на что-то актуальное — и заметите, как ваш стиль станет выглядеть дороже и свежее.
Су́мка — изделие, мягкая или твёрдая ёмкость, изготовленная из материи, кожи (натуральной или искусственной) и других материалов и предназначенная для переноски различных предметов в руках или на плече (реже — на поясе).
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