Модные ошибки цвета: как оттенок одежды влияет на восприятие вашего образа

Вы надеваете, казалось бы, классную вещь, но в зеркале — что-то не то. Стиль есть, фасон есть, а образ всё равно выглядит дешево. Возможно, дело вовсе не в цене, а в цвете. Некоторые оттенки визуально обесценивают даже люксовую одежду. Рассказываем, какие цвета лучше оставить в прошлом — и чем их заменить, чтобы выглядеть на миллион (даже если в кошельке всего пара тысяч).
В небольших акцентах — да, но в платье или костюме он смотрится дешево, будто одежда с AliExpress.
Такой нюд может придать коже болезненный оттенок и сделать весь образ «серым».
Модные оттенки Barbiecore — это красиво в редакторских съёмках. В реальной жизни яркий холодный розовый легко выглядит вульгарно.
Чёрный цвет подчеркивает структуру ткани. Если она тонкая, мнётся или блестит — эффект будет обратный стилю.
Он редко кому идёт. Может сделать зубы желтее и подчеркнуть несовершенства кожи.
Изумрудный, бордовый, терракотовый, тёплый шоколад — визуально «обогащают» ткань.
Пудрово-розовый, персиковый, сливочный — отлично сочетаются с базой и выглядят свежо.
Белый всегда выглядит дорого, особенно в total look или в сочетании с золотыми аксессуарами.
Идеальны для офиса и повседневной базы — нейтрально, но со вкусом.
В отличие от чёрного, не старит, а при правильном свете сияет благородно.
Если вы хотите выглядеть дороже — начните с цвета. Именно он первым считывается в образе. Заменив 2–3 “удешевляющих” оттенка на более благородные, вы заметите: вещи за 2000 выглядят на все 100 %.
Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.
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