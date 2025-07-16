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Модные ошибки цвета: как оттенок одежды влияет на восприятие вашего образа

5 цветов, которые моментально удешевляют ваш образ — и как одеваться “дорого” без переплат
2:30
Моя семья » Красота и стиль

Вы надеваете, казалось бы, классную вещь, но в зеркале — что-то не то. Стиль есть, фасон есть, а образ всё равно выглядит дешево. Возможно, дело вовсе не в цене, а в цвете. Некоторые оттенки визуально обесценивают даже люксовую одежду. Рассказываем, какие цвета лучше оставить в прошлом — и чем их заменить, чтобы выглядеть на миллион (даже если в кошельке всего пара тысяч).

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Цвета, которые “удешевляют” образ

1. Яркий кислотный неон

В небольших акцентах — да, но в платье или костюме он смотрится дешево, будто одежда с AliExpress.

2. Грязно-бежевый (если не ваш подтон)

Такой нюд может придать коже болезненный оттенок и сделать весь образ «серым».

3. Дешёвая фуксия и «пластиковый» розовый

Модные оттенки Barbiecore — это красиво в редакторских съёмках. В реальной жизни яркий холодный розовый легко выглядит вульгарно.

4. Чёрный с дешёвыми тканями

Чёрный цвет подчеркивает структуру ткани. Если она тонкая, мнётся или блестит — эффект будет обратный стилю.

5. Жёлтый лимонный

Он редко кому идёт. Может сделать зубы желтее и подчеркнуть несовершенства кожи.

Чем заменить, чтобы образ выглядел дорого

1. Глубокие сложные оттенки

Изумрудный, бордовый, терракотовый, тёплый шоколад — визуально «обогащают» ткань.

2. Чистые пастели без «грязи»

Пудрово-розовый, персиковый, сливочный — отлично сочетаются с базой и выглядят свежо.

3. Белый (если ткань качественная)

Белый всегда выглядит дорого, особенно в total look или в сочетании с золотыми аксессуарами.

4. Серый графит и тауп

Идеальны для офиса и повседневной базы — нейтрально, но со вкусом.

5. Морской синий и индиго

В отличие от чёрного, не старит, а при правильном свете сияет благородно.

Если вы хотите выглядеть дороже — начните с цвета. Именно он первым считывается в образе. Заменив 2–3 “удешевляющих” оттенка на более благородные, вы заметите: вещи за 2000 выглядят на все 100 %.

Уточнения

Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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