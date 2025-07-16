Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уборка без пылесоса: эффективные способы поддерживать чистоту в доме
Расширение бензина на жаре может привести к утечке — предупреждение автомобилистам
Министры ЕС не утвердили 18-й пакет санкций против России — позиции Словакии
Рецепт тушеных баклажанов: простое и вкусное блюдо
Три привычки, которые помогут наладить сон и засыпать быстрее — рекомендации экспертов
Новые находки археологов в Кузбассе: жертвенник с удивительными артефактами
Успехи Леонида Слуцкого в Китае: Шанхай Шэньхуа продлевает контракт с российским тренером
Секрет выживания контейнерных растений летом
Активист обратил внимание на роскошную жизнь Виктории Бони и призвал ФНС к проверке

Пигментация, ожоги, отёки: что угрожает коже после салонных процедур в жару

Салонные процедуры, от которых стоит отказаться в жару — иначе получите ожоги и пятна
2:07
Моя семья » Красота и стиль

Жара, солнце, отпускной график. Хочется обновиться, но именно в летний сезон кожа особенно уязвима. Есть бьюти-процедуры, которые в это время не просто неэффективны, но и опасны. И нет, с SPF это не решается. Врачи-косметологи предупреждают: лучше отложить некоторые ритуалы до осени — но многие по-прежнему молчат, ведь спрос не падает.

Химический пилинг
Фото: https://mkcgalateya.ru/wp-content/uploads/2022/06/pelling-glikolevyj-2.jpg
Химический пилинг

Пилинги и солнце — несовместимые вещи

Молочные, миндальные и особенно кислотные пилинги делают кожу тонкой и чувствительной к ультрафиолету. Даже самый сильный SPF не защитит вас от риска гиперпигментации, раздражений и ожогов. В лучшем случае — шелушение, в худшем — стойкие пятна.

Лучше отложить: срединные и глубокие пилинги.

Лазерные процедуры: эффект может обернуться травмой

Лазерная эпиляция, шлифовки и удаление сосудов — всё это требует абсолютной фотозащиты после. Даже 10 минут под палящим солнцем могут оставить след на всю жизнь.

Почему не стоит: кожа после лазера = открытая рана. Лето этому не прощает.

Инъекции красоты: да, но с оговорками

Инъекции филлеров, ботокса и биоревитализации не запрещены, но риск осложнений летом выше: отёки, воспаления, долгое восстановление. Плюс, жара усиливает приток крови и может менять распределение препарата.

Что точно нет: мезотерапия на кислотах, уколы без последующего ухода.

Что можно?

  • Уходовые процедуры (маски, уход за шеей и декольте)
  • Криомассаж
  • Лёгкие чистки с минимальным травмированием
  • Домашний уход по типу кожи с увлажнением и SPF

Лето — время не для агрессивных бьюти-атак, а для мягкой заботы. Выбирайте процедуры, которые помогают, а не вредят, и не ведитесь на «акции» без разбора. Ваша кожа скажет спасибо осенью — за то, что вы не переборщили летом.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Наука и техника
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века Аудио 
Toyota продала 10 000 электромобилей за один час
Авто
Toyota продала 10 000 электромобилей за один час Аудио 
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак
Домашние животные
Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак Аудио 
Популярное
Как выживают те, кто встретил медведя: их действия противоречат всему, что подсказывает страх

Медведь не охотится на людей, но может напасть, если почувствует угрозу. Что делать при встрече с хищником и как избежать опасности — пошаговая инструкция.

Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
Гляциологи из Британии создали точнейшую карту рельефа под Антарктидой
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Рождён королём, но обречён с рождения: почему львята редко доживают до первого года жизни
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Это открытие держали в секрете годами: на глубине нашли источник кислорода вне биологии
Что убивает рыбу в Нижегородской области: причины массового замора на реке Сундовик
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Они ловят змей и скрываются в норах: удивительный мир барханных котов
Последние материалы
Расширение бензина на жаре может привести к утечке — предупреждение автомобилистам
Министры ЕС не утвердили 18-й пакет санкций против России — позиции Словакии
Рецепт тушеных баклажанов: простое и вкусное блюдо
Три привычки, которые помогут наладить сон и засыпать быстрее — рекомендации экспертов
Новые находки археологов в Кузбассе: жертвенник с удивительными артефактами
Успехи Леонида Слуцкого в Китае: Шанхай Шэньхуа продлевает контракт с российским тренером
Салонные процедуры, от которых стоит отказаться в жару — иначе получите ожоги и пятна
Секрет выживания контейнерных растений летом
Активист обратил внимание на роскошную жизнь Виктории Бони и призвал ФНС к проверке
17 июля: Парад побежденных, Сталинградская битва и Боинг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.