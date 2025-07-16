Пигментация, ожоги, отёки: что угрожает коже после салонных процедур в жару

Салонные процедуры, от которых стоит отказаться в жару — иначе получите ожоги и пятна

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жара, солнце, отпускной график. Хочется обновиться, но именно в летний сезон кожа особенно уязвима. Есть бьюти-процедуры, которые в это время не просто неэффективны, но и опасны. И нет, с SPF это не решается. Врачи-косметологи предупреждают: лучше отложить некоторые ритуалы до осени — но многие по-прежнему молчат, ведь спрос не падает.

Фото: https://mkcgalateya.ru/wp-content/uploads/2022/06/pelling-glikolevyj-2.jpg Химический пилинг

Пилинги и солнце — несовместимые вещи

Молочные, миндальные и особенно кислотные пилинги делают кожу тонкой и чувствительной к ультрафиолету. Даже самый сильный SPF не защитит вас от риска гиперпигментации, раздражений и ожогов. В лучшем случае — шелушение, в худшем — стойкие пятна.

Лучше отложить: срединные и глубокие пилинги.

Лазерные процедуры: эффект может обернуться травмой

Лазерная эпиляция, шлифовки и удаление сосудов — всё это требует абсолютной фотозащиты после. Даже 10 минут под палящим солнцем могут оставить след на всю жизнь.

Почему не стоит: кожа после лазера = открытая рана. Лето этому не прощает.

Инъекции красоты: да, но с оговорками

Инъекции филлеров, ботокса и биоревитализации не запрещены, но риск осложнений летом выше: отёки, воспаления, долгое восстановление. Плюс, жара усиливает приток крови и может менять распределение препарата.

Что точно нет: мезотерапия на кислотах, уколы без последующего ухода.

Что можно?

Уходовые процедуры (маски, уход за шеей и декольте)

Криомассаж

Лёгкие чистки с минимальным травмированием

Домашний уход по типу кожи с увлажнением и SPF

Лето — время не для агрессивных бьюти-атак, а для мягкой заботы. Выбирайте процедуры, которые помогают, а не вредят, и не ведитесь на «акции» без разбора. Ваша кожа скажет спасибо осенью — за то, что вы не переборщили летом.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.



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