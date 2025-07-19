Новые брови, новая жизнь: мужчины раскрывают секрет уверенности после пересадки волос

Редкие брови и борода – не приговор: современное решение проблемы от опытного хирурга

2:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пересадка волос на бровях и бороде стала популярной процедурой, направленной на удовлетворение реального эстетического запроса современных мужчин. Это связано с такими проблемами, как гипотрихоз (редкие волосы), ожоги и другие повреждения кожи. Об этом рассказал пластический хирург и трихотрансплантолог из центра Damas Medical Center Денис Сергеев.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Облысение

По словам эксперта, густые и выразительные брови и борода являются важным элементом мужского имиджа и символом уверенности. Однако не все мужчины могут похвастаться желаемой густотой волос, а следы шрамов или неудачных процедур могут нарушить гармонию лица. В таких случаях на помощь приходит процедура пересадки волос.

Сегодня все больше мужчин обращаются к хирургам для восстановления или создания идеальных бровей и бороды. Это не просто следование модным тенденциям, а часто необходимость, вызванная последствиями травм, врожденной скудностью роста волос, неравномерностью из-за рубцов или гипотрихозом, приводит слова врача Газета.Ru.

Современный золотой стандарт в этой области ― метод FUE (Follicular Unit Extraction), который предполагает аккуратное извлечение отдельных групп волос из зоны-донора, обычно затылка, где волосы генетически устойчивы к выпадению.

Процесс начинается с проектирования дизайна бровей или бороды. Хирург вместе с пациентом разрабатывает индивидуальный план, учитывая черты лица, возраст, тип кожи и естественный рисунок роста волос. Затем происходит забор графтов с помощью микроинструментов, что позволяет минимизировать травматизацию донорской зоны.

"Извлеченные графты тщательно сортируются. Используя микроскопические инструменты, хирург создает надрезы в зоне реципиента (брови/борода) под очень острым углом (10-15 градусов) и в строго определенном направлении, имитируя природный рост", — рассказал хирург.

Этот этап требует высокой квалификации и художественного чутья, так как от него зависит естественность пересаженных волос. Процедура проводится под местной анестезией, что обеспечивает комфорт для пациента, добавил он.

Настоящий профессионал в области пересадки бровей и бороды внимательно выслушает пожелания пациента, предложит реалистичный план и применит самые щадящие и точные методики, такие как FUE, чтобы обеспечить максимальную приживаемость волос.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом.



Пересадка волос или Трансплантация волос — метод восстановления волос на голове человека, а также в зонах усов, бороды, бакенбардов, бровей, ресниц хирургическим способом.



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