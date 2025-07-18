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Солнцезащитный крем в опасности: как жара крадёт его силу – раскройте секрет

Солнцезащитный крем: почему он становится бесполезным на солнце и как это предотвратить
2:05
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Солнечные лучи и тепло могут значительно снизить эффективность солнцезащитного крема, особенно если он хранится неправильно. Важно знать, как защитить своё средство от воздействия окружающей среды, чтобы оно оставалось эффективным как можно дольше.

Девушка использует SPF-крем
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка использует SPF-крем

Влияние тепла и света на солнцезащитный крем

Ультрафиолетовые лучи и высокие температуры разрушают химические компоненты солнцезащитных средств. Это приводит к потере их защитных свойств. Особенно уязвимы УФ-фильтры, которые являются основой защиты от солнца.

Длительное воздействие солнца может снизить эффективность ингредиентов солнцезащитного крема. Если вы оставите его на солнце или в тёплом месте, его защитные свойства могут ухудшиться. В результате вы рискуете получить солнечные ожоги и повредить кожу, предупреждает bien.hu.

Как сохранить эффективность солнцезащитного крема?

Чтобы солнцезащитный крем оставался эффективным, его нужно правильно хранить. Вот несколько советов:

  • Храните в прохладном месте: Идеальное место для хранения — холодильник или шкаф в прохладном, затенённом уголке.
  • Избегайте прямых солнечных лучей: Не оставляйте крем на солнце или в машине, особенно в жаркую погоду.
  • Проверьте срок годности: Даже если срок годности не истёк, проверьте состояние крема. Если он изменил консистенцию или цвет, лучше купить новый.
  • Используйте сразу после открытия: Не оставляйте крем открытым надолго, чтобы избежать попадания грязи и влаги.

Подготовка к летнему отпуску

Чтобы наслаждаться летом без риска для кожи, важно правильно подготовиться. Помимо использования качественного солнцезащитного крема, следите за его хранением и состоянием. Это поможет вам защитить кожу от вредных солнечных лучей и избежать проблем.

Пусть ваш солнцезащитный крем всегда будет под рукой и готов к использованию!

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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