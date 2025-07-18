Педикюр под запретом: почему врачи не советуют делать его перед отпуском

Педикюр перед морем увеличивает риск трещин и инфекций — подолог Погорелова

2:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-подолог Елена Погорелова из "СМ-Косметология" поделилась рекомендациями по подготовке стоп к отпуску. Она предостерегла от выполнения педикюра непосредственно перед поездкой на море, рекомендуя делать эту процедуру за 7-10 дней до отпуска.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) педикюр

Погорелова объяснила, что после педикюра кожа стоп становится более уязвимой к воздействию солнца, песка и солёной воды. Это может привести к сухости, шелушению и трещинам. Кроме того, тонкая и нежная кожа после педикюра может вызывать дискомфорт при ходьбе по горячему песку или камням, а также повышать риск раздражения и инфекций.

В процессе педикюра удаляется защитный слой кожи, что делает её более подверженной агрессивным факторам окружающей среды. Горячий песок и камни на пляже могут вызывать неприятные ощущения и боль на чувствительной коже стоп, пишет Газета.Ru.

"Также стоит учитывать, что во время педикюра кожа может быть повреждена, что увеличивает риск попадания инфекции в ранки, особенно в условиях пляжа, где много бактерий и грязи", — добавила специалист.

Советы по уходу за ногами в отпуске

После пляжа или прогулки стопы следует очищать с помощью специальных гелей, способствующих регенерации кожи. Не рекомендуется самостоятельно делать пилинги или скрабирование, так как это может привести к травмам и трещинам.

После очищения рекомендуется наносить увлажняющий крем с мочевиной, который поможет переместить влагу из глубоких слоёв кожи к верхнему слою эпидермиса. На ночь следует использовать питательный крем, чтобы замедлить образование ороговелостей, натоптышей и мозолей.

Важно правильно выбирать обувь для жары, отдавая предпочтение открытой обуви. Для предотвращения натирания кожи ремешками босоножек можно использовать карандаш от мозолей. Если же предстоит экскурсия в места, где требуется закрытая обувь, рекомендуется надевать носки с натуральным составом. Для дополнительной защиты можно использовать специальный спрей-дезодорант или пудру для стоп.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.



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