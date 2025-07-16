Жирный блеск или броня от солнца? Бьюти-дуэль за ваше лицо

Жаркое солнце — это не только повод обновить гардероб и сделать яркий маникюр, но и время пересмотреть свой бьюти-уход. Солнцезащитные средства сейчас — обязательная часть повседневной рутины. Но если ты всё ещё думаешь, что SPF и стойкий макияж несовместимы, пора узнать секрет визажистов!
Главная проблема — жирная текстура большинства санскринов. Если кожа склонна к жирности, лишний блеск на лбу и носу не радует никого. Поэтому девушки часто выбирают: или защита, или идеальный мейкап.
Самый простой вариант — отказаться от тонального крема и просто припудрить лицо после санскрина, слегка замаскировав отдельные несовершенства. Однако не каждая готова к такому решению, особенно если впереди важная встреча или событие.
На самом деле, существует способ сохранить и здоровье кожи, и красоту макияжа:
Шаг 1: нанеси солнцезащитный крем и дай ему полностью впитаться (примерно 5 минут).
Шаг 2: аккуратно припудри лицо. Жди ещё 2-3 минуты.
Шаг 3: теперь можно наносить тональное средство — тонким слоем и исключительно набивающими движениями. Втирать не нужно!
Шаг 4: финальный штрих — снова лёгкая вуаль пудры.
Такой подход позволяет не только защитить кожу от солнца, но и добиться матового, стойкого макияжа без жирного блеска. Кожа не перегружается, тон ложится ровно, а макияж держится дольше, чем обычно.
Вот и весь секрет! Теперь можно смело носить любимый макияж даже в самые солнечные дни.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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