Жирный блеск или броня от солнца? Бьюти-дуэль за ваше лицо

Стойкий макияж при использовании санскрина: рекомендации визажистов

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жаркое солнце — это не только повод обновить гардероб и сделать яркий маникюр, но и время пересмотреть свой бьюти-уход. Солнцезащитные средства сейчас — обязательная часть повседневной рутины. Но если ты всё ещё думаешь, что SPF и стойкий макияж несовместимы, пора узнать секрет визажистов!

Фото: https://i.pinimg.com/736x/0f/af/32/0faf3229e0b82159ceaa15a5e70b9dd2.jpg Девушка наносит румяна

Почему многие игнорируют SPF

Главная проблема — жирная текстура большинства санскринов. Если кожа склонна к жирности, лишний блеск на лбу и носу не радует никого. Поэтому девушки часто выбирают: или защита, или идеальный мейкап.

Стандартный путь: минимум средств

Самый простой вариант — отказаться от тонального крема и просто припудрить лицо после санскрина, слегка замаскировав отдельные несовершенства. Однако не каждая готова к такому решению, особенно если впереди важная встреча или событие.

Лайфхак от профессионалов: пошаговый подход

На самом деле, существует способ сохранить и здоровье кожи, и красоту макияжа:

Шаг 1: нанеси солнцезащитный крем и дай ему полностью впитаться (примерно 5 минут).

Шаг 2: аккуратно припудри лицо. Жди ещё 2-3 минуты.

Шаг 3: теперь можно наносить тональное средство — тонким слоем и исключительно набивающими движениями. Втирать не нужно!

Шаг 4: финальный штрих — снова лёгкая вуаль пудры.

Такой подход позволяет не только защитить кожу от солнца, но и добиться матового, стойкого макияжа без жирного блеска. Кожа не перегружается, тон ложится ровно, а макияж держится дольше, чем обычно.

Советы для идеального результата

Не используй слишком плотные тональные средства летом — они усиливают ощущение тяжести.

Легкая рассыпчатая пудра идеальна для закрепления результата.

Если кожа склонна к блеску — всегда носи с собой матирующие салфетки.

Вот и весь секрет! Теперь можно смело носить любимый макияж даже в самые солнечные дни.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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