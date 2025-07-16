Прическа за один вечер, а слёз — на год: опасности быстрой красоты

Как правильно ухаживать за наращёнными волосами: рекомендации профессионалов

3:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Можно ли стать обладательницей длинных, густых волос без риска для здоровья и внешности? Оказывается, есть несколько методов наращивания, от которых мастера с опытом советуют держаться подальше. О пяти таких "табу" расскажем подробно — и вполне честно.

Фото: https://shop.kosmetikpro.ru/media/redactor/iStock-1195118793.jpg Ломкие волосы

Ленты и weft-наращивание: быстрый результат, долгие последствия

Методы, которые выглядят привлекательно из-за скорости и цены — ленты и трессы, — часто оборачиваются проблемами. При лентовом наращивании пряди зажимают между двумя липкими полосками, а weft — это уже пришитые трессы. Вроде бы всё просто, но на деле прикорневая зона оказывается под постоянным напряжением. Особенно опасно для тонких волос: результат — травматическая алопеция, то есть потеря волос.

Второй минус — сложность гигиены. Остатки влаги и грязи в местах крепления провоцируют грибок и воспаления. Многие клиентки приходят к мастеру с просьбой срочно снять наращивание — иначе рискуют здоровьем кожи головы.

Дешёвые волосы — чужая беда

На маркетплейсах и в интернете часто предлагают волосы по привлекательной цене, но низкое качество становится заметно после первого мытья. Волосы путаются, теряют блеск, становятся ломкими и похожими на кукольные. Опытные мастера используют только волосы с одноголовым срезом: все кутикулы смотрят в одну сторону, пряди служат до года. Переработанные или силиконированные волосы могут создать больше хлопот, чем красоты.

Olaplex — не для всех

Этот продукт долгое время считался панацеей, но практика показала, что при наращённых волосах он может разрушить капсулы и вызвать сухость.

"Есть случаи дерматита, выпадения волос и раздражения кожи головы, особенно если она чувствительная. Olaplex противопоказан для наращённых волос, так как портит крепления и сушит пряди," — отмечают профи.

Лучший выбор — профессиональные линейки для европейских волос, без агрессивных компонентов.

Кератиновое выпрямление: мифы и последствия

Кератин давно ассоциируется со здоровыми волосами, но на деле действует за счёт разрушения серных связей и структуры волоса. Для наращённых прядей это особенно вредно: кератин делает волосы ломкими и тусклыми, может лишить длины и заставить долго восстанавливать структуру.

Опыт и цена: не экономьте на главном

Серьёзные мастера регулярно обучаются, работают только сертифицированными препаратами, строго следят за стерильностью. Да, их услуги стоят дороже. Зато вы получаете гарантии и безопасность.

Наращивание — не разовая история, а долгосрочная инвестиция в свой образ и уверенность. Специалист — это не просто мастер, а человек, который возвращает уверенность в себе. Для многих длинные волосы — не только элемент стиля, но и важный шаг к нормальной жизни после сложных периодов.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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