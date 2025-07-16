Прическа за один вечер, а слёз — на год: опасности быстрой красоты

Можно ли стать обладательницей длинных, густых волос без риска для здоровья и внешности? Оказывается, есть несколько методов наращивания, от которых мастера с опытом советуют держаться подальше. О пяти таких "табу" расскажем подробно — и вполне честно.
Методы, которые выглядят привлекательно из-за скорости и цены — ленты и трессы, — часто оборачиваются проблемами. При лентовом наращивании пряди зажимают между двумя липкими полосками, а weft — это уже пришитые трессы. Вроде бы всё просто, но на деле прикорневая зона оказывается под постоянным напряжением. Особенно опасно для тонких волос: результат — травматическая алопеция, то есть потеря волос.
Второй минус — сложность гигиены. Остатки влаги и грязи в местах крепления провоцируют грибок и воспаления. Многие клиентки приходят к мастеру с просьбой срочно снять наращивание — иначе рискуют здоровьем кожи головы.
На маркетплейсах и в интернете часто предлагают волосы по привлекательной цене, но низкое качество становится заметно после первого мытья. Волосы путаются, теряют блеск, становятся ломкими и похожими на кукольные. Опытные мастера используют только волосы с одноголовым срезом: все кутикулы смотрят в одну сторону, пряди служат до года. Переработанные или силиконированные волосы могут создать больше хлопот, чем красоты.
Этот продукт долгое время считался панацеей, но практика показала, что при наращённых волосах он может разрушить капсулы и вызвать сухость.
"Есть случаи дерматита, выпадения волос и раздражения кожи головы, особенно если она чувствительная. Olaplex противопоказан для наращённых волос, так как портит крепления и сушит пряди," — отмечают профи.
Лучший выбор — профессиональные линейки для европейских волос, без агрессивных компонентов.
Кератин давно ассоциируется со здоровыми волосами, но на деле действует за счёт разрушения серных связей и структуры волоса. Для наращённых прядей это особенно вредно: кератин делает волосы ломкими и тусклыми, может лишить длины и заставить долго восстанавливать структуру.
Серьёзные мастера регулярно обучаются, работают только сертифицированными препаратами, строго следят за стерильностью. Да, их услуги стоят дороже. Зато вы получаете гарантии и безопасность.
Наращивание — не разовая история, а долгосрочная инвестиция в свой образ и уверенность. Специалист — это не просто мастер, а человек, который возвращает уверенность в себе. Для многих длинные волосы — не только элемент стиля, но и важный шаг к нормальной жизни после сложных периодов.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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