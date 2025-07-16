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Лето атакует, а макияж в строю: самые неожиданные трюки из закулисья

Стойкий макияж для жаркой погоды: советы визажиста
2:26
Моя семья » Красота и стиль

Можно ли сохранить макияж в жару на целый день? Лето, свидания, вечеринки и никакого "текущего” макияжа — это реально! Главное — знать несколько хитростей и выбирать продукты, которые работают на вас, а не против. Вот советы, которые помогут оставаться свежей даже при +30.

Девушка с коричневой тушью на ресницах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с коричневой тушью на ресницах

Подготовка кожи — залог стойкости

В первую очередь — никакого тяжелого ухода! Забудьте о жирных кремах и плотных праймерах: летом коже нужно легкое увлажнение и матирование. После очищения используйте гелевый увлажнитель или эмульсию с ниацинамидом — он сужает поры и контролирует блеск. Обязательно наносите силиконовый праймер с матовым финишем, который выровняет текстуру и подготовит кожу к нанесению макияжа.

Тон — только легкий

Выбирайте тональные средства на водной или гелевой основе, с пометками "long-wear” или "sweat-proof”. Лучшие варианты — тинты, кушоны, флюиды. Для нанесения используйте кисть или спонж вбивающими движениями. Жирные консилеры летом под запретом: они не выдерживают жары. Хитрость: слегка припудрите лицо до тона — тогда он ляжет лучше и продержится дольше.

Текстуры: только крем

Хватит "таять” под солнцем. Кремовые румяна, тени и хайлайтеры фиксируются после нанесения и не подведут в жару. Если средство через 30 секунд всё ещё скользит по коже — уберите до осени. Стойкие тени-карандаши, тинты для губ и щек, маркеры для бровей — ваши лучшие друзья.

Фиксация — секрет выносливости

После нанесения всех средств пройдитесь по Т-зоне рассыпчатой пудрой. Затем зафиксируйте макияж специальным спреем, дождитесь высыхания и, если нужно, добавьте немного пудры ещё раз. Такой "сэндвич” защитит ваш макияж от жары и танцев.

Минимум — для губ и глаз

Губы любят тинты и бальзамы с пигментом: не растекаются, не сушат и держатся даже после мороженого. Для глаз выбирайте водостойкую тушь (без волокон!) и лайнер-фломастер, который можно закрепить сухими тенями в тон. Карандаш и термальная вода — только в холода!

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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