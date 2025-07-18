Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономист Николаев допустил снижение ключевой ставки до 18%
Cadillac предлагает рекордную систему AKG на 40 динамиков
Медленное моргание кошки означает доверие и спокойствие, говорят исследования
Испеките пирог с малиной: 25 минут в духовке для воздушного результата
Чрезмерный полив арбузов вызывает трещины и кислый привкус мякоти
В Новосибирске создан препарат против грибковых инфекций без использования пестицидов
Росреестр объяснил порядок регистрации недвижимости по дачной амнистии
Непредсказуемые последствия: интим на борту самолёта под контролем экипажа
Педиатр Бережанский рассказал, как охладить квартиру без кондиционера

Носки + сандалии: спорный, но стильный тренд, который стоит попробовать

Как носить носки с сандалиями: стильные идеи для летнего сезона
2:33
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня в мире моды встречается всё больше неожиданных сочетаний. Одно из таких — носки с сандалиями. Этот дуэт многими воспринимается как "классика" неудачных комбинаций, но в последние годы тренд возвращается, и теперь он выглядит гораздо более стильным и интересным, чем раньше.

Ноги девушки в сандалиях с носками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ноги девушки в сандалиях с носками

Как носить носки с сандалиями и не выглядеть странно

Когда-то носки и сандалии ассоциировались исключительно с туристами или пожилыми людьми. Однако сегодняшний подход к этому сочетанию можно смело назвать "переосмысленным". Прежде чем закатывать глаза, стоит разобраться, как из этого тренда можно сделать стильное заявление.

Выбирайте правильные носки

Ключ к успеху — в подборе носок. В последние годы популярность приобрели такие варианты:

  • Контрастные носки: например, белые спортивные с полосками, которые создают интересный контраст с минималистичной обувью.
  • Полупрозрачные носки: лёгкие, невесомые, которые придают образу загадочности.
  • Носки с эффектами: металлизированные или с глиттером, которые могут заменить аксессуары в вечернем образе.

Баланс в образе

  • Важно помнить, что носки не должны перегружать образ. Если ваша обувь уже яркая или сложная по дизайну, пусть носки останутся простыми и лёгкими. Наоборот, если сандалии спокойного цвета, выберите носки с ярким акцентом. Также можно поиграть с гармонией цветов, повторив оттенок носок в сумке или аксессуарах.

Удобство и комфорт

  • Сандалии с носками особенно актуальны летом. Если в жару хочется чего-то легкого, но при этом не хочется забывать о комфорте, такая комбинация идеально подойдет. Кроме того, это ещё и способ избежать мозолей и потертостей, особенно в новых сандалиях.

Ирония и дерзость

  • Мода сегодня становится всё более свободной. Носки с сандалиями — это не просто странное сочетание, а шанс показать свою индивидуальность и экспериментировать с образом. В нем есть немного дерзости, немного иронии и, конечно же, свободы.

Мода больше не диктует строгих правил, и каждый может позволить себе смело экспериментировать с образами. Носки с сандалиями — отличный способ проявить креативность, а если подойти к этому тренду с фантазией, он может выглядеть абсолютно стильно. Так почему бы не попробовать?

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Михаил Новиков объяснил связь между сном, кортизолом и жиром на животе
Фитнес-инструкторы объяснили, зачем нужна разминка перед кардио и силовыми
Бразилия: водопад Гуайра исчез после строительства плотины Итайпу
Новый пакет санкций: ЕС готовит отключение более 20 российских банков от SWIFT
NASA обнаружило экзопланету TOI‑1846 b в 154 световых годах от Земли
Археологи RCE нашли в Нидерландах клад с 404 римскими и британскими монетами
Комары убивают более 700 000 человек ежегодно из-за переносимых болезней
Приманки с борной кислотой и дрожжами применяют против садовых муравьёв
Как приготовить вкусную гречку с сыром — простой рецепт
При долгом ожидании в пробке лучше использовать режим Паркинг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.