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Секреты молодости после 40: какие процедуры для лица стоит делать, чтобы выглядеть великолепно

Как сохранить молодость после 40: топ-5 косметологических процедур
3:35
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После 40 лет изменения в организме становятся более заметными, и уход за кожей требует особого подхода. Снижение уровня эластина и коллагена, изменения гормонального фона и ухудшение состояния сосудов — всё это влияет на внешний вид. Чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии и бороться с возрастными изменениями, стоит включить в свой уход косметологические процедуры, которые помогут сохранить молодость и упругость.

Женщина с перманентным макияжем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с перманентным макияжем

Почему процедуры различаются в зависимости от возраста

К 40 годам в организме происходят значительные изменения: кожа теряет эластичность, становится тоньше, появляются морщины и пигментные пятна. Кроме того, сосудистая стенка становится более хрупкой, что приводит к возникновению сосудистой сетки на коже лица и ног. Эти изменения требуют комплексного подхода в уходе, который включает процедуры, направленные на стимуляцию коллагена, коррекцию пигментации и устранение сосудистых проблем.

Какие косметологические процедуры подходят после 40 лет

Аппаратные процедуры для лица

  • BBL, Lumeca и Fotona: эти аппараты идеально подходят для работы с пигментными пятнами и сосудистыми проявлениями. Они не только корректируют кожу, но и стимулируют выработку коллагена, улучшая её текстуру и упругость. Эти процедуры также помогают "стирати" мелкоморщинистый слой кожи, обновляя её.
  • Инъекции коллагеностимуляции и биоревитализации: для питания кожи и восстановления гидрорезерва тканей. Важно понимать, что эффект от этих процедур накапливается: с каждым новым сеансом кожа становится более упругой и увлажнённой. Результаты можно заметить после нескольких процедур.
  • Коррекция второго подбородка и гравитационного птоза с помощью аппаратов, которые воздействуют на клетчатку и избавляют от лишних жировых отложений, улучшая контуры лица.

Процедуры для тела

  • Монополярный RF-аппарат Volnewmer: помогает уплотнить кожу, которая с возрастом теряет тонус и эластичность. Эта процедура не требует восстановительного периода, а уже после первого сеанса кожа становится более плотной и упругой.
  • Endolift: процедура, которая воздействует на глубокие слои кожи, оказывая лифтинг-эффект. Уже после первой процедуры лицо и тело становятся более подтянутыми и упругими, что особенно актуально при появлении признаков старения, таких как обвисшая кожа.

Комплексный подход к возрастным изменениям

Необходимо не только работать с внешними проявлениями, такими как морщины или пигментация, но и прорабатывать причины, которые их вызывают. Идеальный тандем для эффективной борьбы с возрастными изменениями — консультации с врачами, инъекции для поддержания питательной среды для тканей и аппаратные процедуры для предотвращения старения кожи.

После 40 лет косметологические процедуры становятся не просто желанными, но и необходимыми для поддержания молодости и здоровья кожи. Профессиональные процедуры, такие как инъекции и аппаратные методы, помогут справиться с возрастными изменениями, улучшить состояние кожи и придать ей упругость и сияние. Главное — начать заботиться о себе вовремя, не дожидаясь серьезных изменений.

Уточнения

Косметология - наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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