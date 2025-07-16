Чем опасны частые инъекции гиалуронки: признаки, которые выдают перебор

Филлеры, которые всё испортили: 5 признаков, что вы перестарались

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Филлеры — это быстрый способ вернуть объём, выровнять носогубки и сделать лицо свежим. Но тонкая грань между «моложе» и «переколотой» внешностью легко стирается. Иногда уже через пару процедур лицо теряет индивидуальность, а вы — гармонию. Как это выглядит и можно ли остановиться вовремя?

Фото: freepik.com by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Увеличение губ

Как выглядит «переколотое» лицо: тревожные сигналы

Эффект «напухшего лица». Скулы становятся слишком выразительными, лицо теряет рельеф и начинает напоминать подушку. Нечёткая мимика. Улыбка застывшая, эмоции выглядят странно. Нарушены пропорции. Например, слишком острый подбородок или чрезмерно увеличенные губы. Лицо в покое выглядит нормально, но при эмоциях появляются «инородные» формы. Вы всё ещё недовольны внешностью — и хотите ещё. Это психологический звоночек.

Почему так происходит?

Слишком частые процедуры. Филлеры могут накапливаться, особенно если вы не выжидаете положенный срок.

Филлеры могут накапливаться, особенно если вы не выжидаете положенный срок. Плотные составы. Некоторые гели не рассасываются, создавая эффект «набитости».

Некоторые гели не рассасываются, создавая эффект «набитости». Неопытный косметолог. Или, наоборот, слишком «сговорчивый»: делает всё, что просит клиент, даже если это лишнее.

Как не стать жертвой инъекционной моды?

Выбирайте грамотного специалиста, а не просто «мастера по губам». Сохраняйте фото «до» и анализируйте изменения. Не гонитесь за трендами. Модные черты могут не подходить лично вам. Смотрите на себя объективно. Лучше сделать меньше и через месяц повторить, чем сразу переборщить. Иногда — лучше подождать. Пауза между процедурами даст понять, нужен ли ещё объем.

Филлеры — мощный инструмент, но только в правильных руках и дозах. Ваша красота — в гармонии, а не в миллилитрах. Лучше чуть меньше, чем «переколотое» отражение в зеркале.

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