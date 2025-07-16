Чем опасны частые инъекции гиалуронки: признаки, которые выдают перебор

Филлеры — это быстрый способ вернуть объём, выровнять носогубки и сделать лицо свежим. Но тонкая грань между «моложе» и «переколотой» внешностью легко стирается. Иногда уже через пару процедур лицо теряет индивидуальность, а вы — гармонию. Как это выглядит и можно ли остановиться вовремя?
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Увеличение губ
Как выглядит «переколотое» лицо: тревожные сигналы
Эффект «напухшего лица». Скулы становятся слишком выразительными, лицо теряет рельеф и начинает напоминать подушку.