Чем опасны частые инъекции гиалуронки: признаки, которые выдают перебор

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Филлеры, которые всё испортили: 5 признаков, что вы перестарались
2:11
Моя семья » Красота и стиль

Филлеры — это быстрый способ вернуть объём, выровнять носогубки и сделать лицо свежим. Но тонкая грань между «моложе» и «переколотой» внешностью легко стирается. Иногда уже через пару процедур лицо теряет индивидуальность, а вы — гармонию. Как это выглядит и можно ли остановиться вовремя?

Увеличение губ
Фото: freepik.com by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Увеличение губ

Как выглядит «переколотое» лицо: тревожные сигналы

  1. Эффект «напухшего лица». Скулы становятся слишком выразительными, лицо теряет рельеф и начинает напоминать подушку.
  2. Нечёткая мимика. Улыбка застывшая, эмоции выглядят странно.
  3. Нарушены пропорции. Например, слишком острый подбородок или чрезмерно увеличенные губы.
  4. Лицо в покое выглядит нормально, но при эмоциях появляются «инородные» формы.
  5. Вы всё ещё недовольны внешностью — и хотите ещё. Это психологический звоночек.

Почему так происходит?

  • Слишком частые процедуры. Филлеры могут накапливаться, особенно если вы не выжидаете положенный срок.
  • Плотные составы. Некоторые гели не рассасываются, создавая эффект «набитости».
  • Неопытный косметолог. Или, наоборот, слишком «сговорчивый»: делает всё, что просит клиент, даже если это лишнее.

Как не стать жертвой инъекционной моды?

  1. Выбирайте грамотного специалиста, а не просто «мастера по губам».
  2. Сохраняйте фото «до» и анализируйте изменения.
  3. Не гонитесь за трендами. Модные черты могут не подходить лично вам.
  4. Смотрите на себя объективно. Лучше сделать меньше и через месяц повторить, чем сразу переборщить.
  5. Иногда — лучше подождать. Пауза между процедурами даст понять, нужен ли ещё объем.

Филлеры — мощный инструмент, но только в правильных руках и дозах. Ваша красота — в гармонии, а не в миллилитрах. Лучше чуть меньше, чем «переколотое» отражение в зеркале.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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