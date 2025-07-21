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Солнцезащитный крем остаётся на лице даже после умывания — вот как с этим справиться

Дерматологи назвали ошибки при снятии солнцезащитного крема с кожи
3:18
Моя семья » Красота и стиль

Кажется, умылись — и всё, кожа чистая. Но если на лице был SPF-крем, эта уверенность может сыграть с вами злую шутку.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Солнцезащитные фильтры создаются стойкими не просто так: они должны защищать кожу от ультрафиолета в любой ситуации — даже при потоотделении, купании, жаре. И если обычная косметика ещё может уйти после геля для умывания, то SPF остаётся на коже в виде невидимой плёнки. А это значит — пора пересмотреть подход к очищению.

Проверка на чистоту: как понять, что SPF не смылся

Проверьте кожу после умывания. Протрите лицо ватным диском, смоченным мицеллярной водой. Если диск остался чистым — вам повезло. Но чаще всего он обнаруживает остатки, которые не видны глазу. Это знак: нужен дополнительный этап демакияжа.

Запомните: даже если кажется, что лицо чистое, после SPF-средств нужен специальный подход.

Что реально работает: средства, которые "разоружают" SPF

1. Гидрофильное масло или бальзам

Это мощные "растворители" стойкой косметики. Их эффективность доказана исследованием Манчестерского университета в 2023 году.

Как использовать:

  • Нанесите масло на сухую кожу.

  • Массируйте — оно растворяет фильтры и загрязнения.

  • Слегка намочите руки — продукт превратится в эмульсию.

  • Смойте всё тёплой водой.

Такой способ удаляет даже водостойкие кремы без трения и раздражения.

2. Мицеллярная вода или гель

  • Мицеллярная вода наносится на ватный диск и мягко протирает кожу.

  • Гель распределяют руками и смывают водой.

Даже если на упаковке указано "не требует смывания", специалисты настаивают: мицеллы нужно удалять водой, иначе они могут раздражать кожу.

3. Двухфазные жидкости

В этих средствах две фазы — масляная и водная. Перед применением бутылку встряхивают, чтобы компоненты смешались. Наносите на ватный диск и прикладывайте к коже. Особенно хорошо работают на глазах и губах — без резких движений.

4. Очищающее молочко

Идеально подходит для сухой и чувствительной кожи. Его можно наносить пальцами или ватным диском, а затем удалять мягкой салфеткой. Главное — без трения. Молочко обволакивает и "собирает" даже устойчивую косметику.

А как насчёт глаз

Зона вокруг глаз требует особого ухода. Используйте флюиды или кремы, разработанные для этой области. И даже их — обязательно смывать водой. Не трите — просто приложите диск на несколько секунд. Это повысит эффективность и не повредит кожу.

Почему это так важно

Качественное удаление солнцезащитных средств — не просто косметический ритуал. Это залог здоровья кожи, предотвращения воспалений, закупорки пор и преждевременного старения. Исследования показывают: у тех, кто правильно удаляет SPF, кожа дольше сохраняет ровный тон и гладкость.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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