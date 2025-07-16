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Нужна ли термозащита при укладке: мифы и правда о защите от температуры

Термозащита — не пустая трата денег: как она реально работает и спасает волосы от перегрева?
1:58
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Вы сушите волосы феном, выпрямляете утюжком, завиваете плойкой — и каждый раз думаете: стоит ли наносить термозащиту, или это просто «ещё одно средство» на полке? Производители обещают чудеса, но что происходит с волосами на самом деле? Давайте разберёмся, спасает ли термозащита — или это красивый миф.

Девушка с феном для волос в руках.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с феном для волос в руках.

Что происходит с волосами при нагреве?

Фен, плойка и утюжок нагреваются до 150–230°C. А теперь внимание: белок, из которого состоят волосы (кератин), начинает разрушаться уже при температуре около 130°C. Влага испаряется, чешуйки раскрываются, и каждый сеанс укладки приближает вас к ломкости и тусклости.

Как работает термозащита?

Хорошее термозащитное средство создаёт тонкую плёнку на поверхности волоса. Она снижает теплопроводность, запечатывает влагу внутри и минимизирует повреждения. Некоторые формулы дополнительно содержат масла, протеины и аминокислоты для укрепления структуры.

Важно: термозащита не делает волосы «неуязвимыми», но снижает ущерб в разы.

Почему она может «не работать»?

  • Наносите мало или неравномерно
  • Используете на уже сухих волосах
  • Выбираете средство без термозащитных компонентов (ищите силиконы, поликуатерниумы, протеины)

Совет: наносите термозащиту на влажные, подсушенные полотенцем волосы, распределяя по всей длине. Не забывайте про кончики — они страдают первыми.

Альтернатива: нужна ли термозащита, если вы не укладываетесь?

Если вы сушите волосы естественным путём и не используете горячие приборы, термозащита не обязательна. Но если хотя бы 2–3 раза в неделю в ход идёт плойка — без неё ваши волосы буквально горят.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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