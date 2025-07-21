Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Ананских назвал популизмом угрозы США наказывать покупателей нефти из РФ
Чистка крана от налёта натуральными средствами — уксус, сода, лимон
Спираль безумия: почему Бритни Спирс повторяет трагический путь своей бабушки?
Рецепт оладий из кабачков с добавлением салями и сыра
Переопыление и степень зрелости томатов влияют на качество семян
Ши-тцу, чихуахуа и такса признаны одними из самых преданных собак
Регулярные короткие тренировки делают походку легче и укрепляют мышцы
Археологи Еврейского университета нашли прямоугольные дома охотников 12,5 тыс. лет назад
Непризнание и обиды: что стоит за враждой Шаляпина и Киркорова

Блеск исчезнет, капсулы отвалятся: 5 ошибок в наращивании, которые ведут к провалу

Кератиновое выпрямление и Olaplex признаны вредными для наращённых волос
3:22
Моя семья » Красота и стиль

На первый взгляд, наращивание волос — быстрый способ преобразиться. Но за гладкой картинкой может скрываться целый набор рисков. Опытные мастера уверены: есть методы, от которых лучше отказаться сразу. Не потому что "не модно", а потому что опасно для волос, кожи головы и вашего бюджета.

Окрашивание волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Окрашивание волос

Ленты и трессы — дешево, но с последствиями

Ленточное и weft-наращивание выглядит заманчиво: быстро, визуально густо, цена доступная. Но под внешним лоском — скрытые проблемы:

  • Крепления давят на прикорневую зону, особенно при тонких волосах. Это может спровоцировать травматическую алопецию.

  • В зоне склеек скапливаются грязь и влага. При недостаточном уходе возникает риск грибка и воспалений.

  • Результат — зуд, выпадение, срочное снятие наращивания.

Профессиональные мастера выбирают микрокапсулы — более деликатные и гипоаллергенные методы крепления, контролируемые точными системами.

Дешевые волосы — красиво только в упаковке

Низкая цена — тревожный сигнал. Волосы, приобретённые на маркетплейсах, часто выглядят прилично лишь в первые дни. Потом:

  • Начинают путаться, теряют блеск, становятся "ватой".

  • После первой мойки напоминают волосы советской куклы.

Проверенные мастера используют волосы с одноголовым срезом: все кутикулы направлены в одну сторону, нет лома, спутывания, структура сохраняется до года. Да, дороже. Но и результат — другого уровня.

Olaplex — не универсальный спасатель

Несмотря на громкое имя, Olaplex не подходит для наращенных волос. Его состав:

  • Разрушает капсулы, удерживающие донорские пряди;

  • Может вызывать сухость и раздражение кожи головы;

  • При частом применении снижает плотность волос.

Альтернатива — мягкие профессиональные средства без агрессивных компонентов, адаптированные под европейский волос.

Кератиновое выпрямление — враг длины

Миф: "Кератин лечит волосы" — давно разоблачен. На деле:

  • Агрессивный состав выжигает серные связи внутри волоса;

  • Повреждает фолликулы, особенно у наращенных прядей;

  • Пряди становятся ломкими, теряют блеск и… отваливаются.

Кератин — не вариант для тех, кто ценит свою длину. Лучше — щадящие восстановительные процедуры и деликатные уходы.

"Дешево и быстро" — чаще всего риск

Работа "на дому", без лицензий, дешёвыми материалами, с нарушением санитарии — слишком высокая цена за сиюминутный эффект. Без:

  • Сертифицированных препаратов;

  • Подтвержденного уровня квалификации;

  • Медицинской ответственности в случае осложнений.

Профессиональные мастера проходят обучение, контролируют стерильность, знают, где можно сэкономить, а где категорически нельзя.

Наращивание — это больше, чем красота

Это не просто "добавка к объему". Это способ восстановить уверенность после химиотерапии, гормонального сбоя или сильного стресса. Именно поэтому настоящие мастера подходят к делу как к системе, где важны каждый этап, каждое средство и каждый волос.

Уточнения

Наращивание волос — парикмахерская процедура добавления к естественным волосам человека дополнительных прядей для придания длины и объема.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее

В Гуанчжоу башни утыкаются в небо, а история уходит на 2000 лет назад. Здесь можно за день побывать и в музее, и на фабрике, и на высоте 485 метров.

Гуанчжоу сохраняет древнюю историю и остаётся индустриальным центром Китая
Кушанашвили вспомнил о былой свободе и пообещал не огорчать Мизулину
Отар Кушанашвили в шокирующем видео: бегает голым и вспоминает Шамана
Настя Ивлеева открывает секрет: где искать мужа?
Певица Максим в шоке: как шестилетняя девочка поставила её в неловкую ситуацию
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Беременность Иды Галич: звезда показала свой полезный завтрак
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Российским обществом пчеловодства учрежден конкурс на сочинение по приготовлению медовых напитков… — писала газета Новости дня 20 июля 1902 года
Последние материалы
Археологи Еврейского университета нашли прямоугольные дома охотников 12,5 тыс. лет назад
Непризнание и обиды: что стоит за враждой Шаляпина и Киркорова
ВСУ могут попытаться прорваться в Брянскую область
Как защититься от удара молнии в автомобиле: важные рекомендации для водителей
Газетные заголовки vs. официальные данные: что известно о бактериях у турецкого побережья
Профессор Ван Цзя назвал овощи, снижающие риск деменции
Непредсказуемое наступление: ВС РФ широким фронтом выходят на госграницу в ДНР
Метод Гайдая: как режиссёр добивался куража от Натальи Варлей
Простые домашние средства для чистки унитаза и удаления плесени
Модные фасоны слитных купальников летом 2025
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.