Блеск исчезнет, капсулы отвалятся: 5 ошибок в наращивании, которые ведут к провалу

Кератиновое выпрямление и Olaplex признаны вредными для наращённых волос

3:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На первый взгляд, наращивание волос — быстрый способ преобразиться. Но за гладкой картинкой может скрываться целый набор рисков. Опытные мастера уверены: есть методы, от которых лучше отказаться сразу. Не потому что "не модно", а потому что опасно для волос, кожи головы и вашего бюджета.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Окрашивание волос

Ленты и трессы — дешево, но с последствиями

Ленточное и weft-наращивание выглядит заманчиво: быстро, визуально густо, цена доступная. Но под внешним лоском — скрытые проблемы:

Крепления давят на прикорневую зону, особенно при тонких волосах. Это может спровоцировать травматическую алопецию.

В зоне склеек скапливаются грязь и влага. При недостаточном уходе возникает риск грибка и воспалений.

Результат — зуд, выпадение, срочное снятие наращивания.

Профессиональные мастера выбирают микрокапсулы — более деликатные и гипоаллергенные методы крепления, контролируемые точными системами.

Дешевые волосы — красиво только в упаковке

Низкая цена — тревожный сигнал. Волосы, приобретённые на маркетплейсах, часто выглядят прилично лишь в первые дни. Потом:

Начинают путаться, теряют блеск, становятся "ватой".

После первой мойки напоминают волосы советской куклы.

Проверенные мастера используют волосы с одноголовым срезом: все кутикулы направлены в одну сторону, нет лома, спутывания, структура сохраняется до года. Да, дороже. Но и результат — другого уровня.

Olaplex — не универсальный спасатель

Несмотря на громкое имя, Olaplex не подходит для наращенных волос. Его состав:

Разрушает капсулы, удерживающие донорские пряди;

Может вызывать сухость и раздражение кожи головы;

При частом применении снижает плотность волос.

Альтернатива — мягкие профессиональные средства без агрессивных компонентов, адаптированные под европейский волос.

Кератиновое выпрямление — враг длины

Миф: "Кератин лечит волосы" — давно разоблачен. На деле:

Агрессивный состав выжигает серные связи внутри волоса;

Повреждает фолликулы, особенно у наращенных прядей;

Пряди становятся ломкими, теряют блеск и… отваливаются.

Кератин — не вариант для тех, кто ценит свою длину. Лучше — щадящие восстановительные процедуры и деликатные уходы.

"Дешево и быстро" — чаще всего риск

Работа "на дому", без лицензий, дешёвыми материалами, с нарушением санитарии — слишком высокая цена за сиюминутный эффект. Без:

Сертифицированных препаратов;

Подтвержденного уровня квалификации;

Медицинской ответственности в случае осложнений.

Профессиональные мастера проходят обучение, контролируют стерильность, знают, где можно сэкономить, а где категорически нельзя.

Наращивание — это больше, чем красота

Это не просто "добавка к объему". Это способ восстановить уверенность после химиотерапии, гормонального сбоя или сильного стресса. Именно поэтому настоящие мастера подходят к делу как к системе, где важны каждый этап, каждое средство и каждый волос.

Уточнения

Наращивание волос — парикмахерская процедура добавления к естественным волосам человека дополнительных прядей для придания длины и объема.





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