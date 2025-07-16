5 причин, по которым прыщи не проходят — и ни одна из них не связана с гормонами

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Вы даже не подозреваете: 5 привычек, которые портят кожу каждый день
2:13
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Если вы пересмотрели уход, отказались от сладкого и уже боитесь смотреть в зеркало — но акне по-прежнему с вами, скорее всего, проблема глубже. Или наоборот — на поверхности, просто вы её не замечаете. Некоторые повседневные действия могут быть скрытыми саботажниками вашей чистой кожи.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Привычка 1: трогать лицо руками

Вы опираетесь на ладонь, чешете щёку, поправляете челку — а вместе с этим переносите на кожу бактерии, кожное сало и микрочастицы грязи.

Что делать: контролируйте движения, особенно в стрессовых ситуациях или за экраном. И чаще протирайте телефон — он ближе к лицу, чем вам кажется.

Привычка 2: переусердствовать с уходом

Три умывания в день, кислоты, скрабы и мыло «до скрипа» — всё это повреждает защитный барьер, делая кожу уязвимой.

Что делать: минимизируйте агрессивные средства и дайте коже дышать. Иногда «меньше» — значит «лучше».

Привычка 3: не менять наволочки и полотенца

Текстиль, на который каждый день ложится ваше лицо, может накапливать бактерии, жир и остатки косметики, вызывая воспаления.

Что делать: меняйте наволочки минимум 2 раза в неделю, используйте отдельное полотенце для лица и не вытирайте им руки.

Привычка 4: ложиться спать с макияжем (иногда «чуть-чуть»)

Даже лёгкий BB-крем, оставшийся на коже, может закупорить поры, особенно ночью, когда кожа должна восстанавливаться.

Что делать: не ленитесь с демакияжем — даже после сложного дня.

Привычка 5: использовать грязные кисти и спонжи

Инструменты для макияжа — настоящие рассадники бактерий. Их редкая чистка — верный путь к акне.

Что делать: мойте спонжи и кисти минимум раз в неделю, а лучше — после каждого использования.

Чистая кожа — это не только про кремы и салоны. Это — про привычки, которые вы повторяете каждый день. И стоит убрать всего пару лишних движений, как лицо начнёт сиять по-настоящему.

Уточнения

Акне́ или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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