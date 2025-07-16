5 причин, по которым прыщи не проходят — и ни одна из них не связана с гормонами

Если вы пересмотрели уход, отказались от сладкого и уже боитесь смотреть в зеркало — но акне по-прежнему с вами, скорее всего, проблема глубже. Или наоборот — на поверхности, просто вы её не замечаете. Некоторые повседневные действия могут быть скрытыми саботажниками вашей чистой кожи.
Вы опираетесь на ладонь, чешете щёку, поправляете челку — а вместе с этим переносите на кожу бактерии, кожное сало и микрочастицы грязи.
Что делать: контролируйте движения, особенно в стрессовых ситуациях или за экраном. И чаще протирайте телефон — он ближе к лицу, чем вам кажется.
Три умывания в день, кислоты, скрабы и мыло «до скрипа» — всё это повреждает защитный барьер, делая кожу уязвимой.
Что делать: минимизируйте агрессивные средства и дайте коже дышать. Иногда «меньше» — значит «лучше».
Текстиль, на который каждый день ложится ваше лицо, может накапливать бактерии, жир и остатки косметики, вызывая воспаления.
Что делать: меняйте наволочки минимум 2 раза в неделю, используйте отдельное полотенце для лица и не вытирайте им руки.
Даже лёгкий BB-крем, оставшийся на коже, может закупорить поры, особенно ночью, когда кожа должна восстанавливаться.
Что делать: не ленитесь с демакияжем — даже после сложного дня.
Инструменты для макияжа — настоящие рассадники бактерий. Их редкая чистка — верный путь к акне.
Что делать: мойте спонжи и кисти минимум раз в неделю, а лучше — после каждого использования.
Чистая кожа — это не только про кремы и салоны. Это — про привычки, которые вы повторяете каждый день. И стоит убрать всего пару лишних движений, как лицо начнёт сиять по-настоящему.
Акне́ или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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