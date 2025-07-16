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Сыворотка против крема: зачем платить дважды за один и тот же эффект?

Разоблачение мифов: можно ли обойтись без крема или сыворотки в уходе?
1:42
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На полке у вас и крем, и сыворотка. Бюджет — на нуле, эффект — ноль. Знакомо?
Бьюти-индустрия уверяет: без сыворотки уход "не работает", а крем — это база. Но действительно ли оба нужны, или вы просто платите за дублирующий эффект? Давайте разберёмся.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Сыворотка: супергерой с узкой специализацией

Сыворотка — это концентрированное средство с активными компонентами: витаминами, кислотами, пептидами. Она проникает глубже, работает точечно и быстро.
Хорошо подходит, если у вас есть конкретный запрос: пигментация, тусклость, акне, морщины.

Когда нужна: если кожа требует "ударной дозы" активов — например, при антивозрастном уходе или выравнивании тона.

Крем: базовая защита и комфорт

Крем — это гидратор и защитник. Он не только увлажняет, но и запечатывает полезные вещества внутри кожи, восстанавливает барьер и защищает от внешней среды.
Без крема даже самая крутая сыворотка может не сработать — она просто испарится с поверхности кожи.

Когда нужен: всегда. Даже самой жирной коже нужен крем, особенно — в холодное время года.

Нужны ли оба?

Не обязательно. Если ваш крем содержит активы (например, витамин С или ретинол), а кожа здорова и без явных проблем — вы можете спокойно обойтись одним средством.
Но если вы решаете конкретную задачу и хотите быстрый эффект — сыворотка усилит результат. Главное — не дублировать ингредиенты, чтобы не вызвать раздражение.

Уточнения

Крем лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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