Всё было нормально — и вдруг зуд и жжение: как распознать чувствительную кожу

Как восстановить защитный барьер кожи при покраснении и раздражении — советы дерматологов

2:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы пользовались своей косметикой годами — и вдруг кожа реагирует раздражением, покраснением или зудом. Кажется, она стала чувствительной "на ровном месте". На самом деле это не внезапность, а накопленный стресс, который кожа просто больше не может скрывать. Хорошая новость — её можно успокоить.

Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кожа

Почему кожа вдруг становится чувствительной?

Повреждённый барьер. Частые пилинги, кислоты, ретинол, агрессивные очищающие средства могут нарушить защитный слой кожи.

Частые пилинги, кислоты, ретинол, агрессивные очищающие средства могут нарушить защитный слой кожи. Климат и сезонность. Перепады температуры, ветер, сухой воздух делают кожу уязвимой.

Перепады температуры, ветер, сухой воздух делают кожу уязвимой. Стресс и гормоны. Нервное напряжение, ПМС и даже недосып усиливают чувствительность кожи.

Нервное напряжение, ПМС и даже недосып усиливают чувствительность кожи. Неподходящая косметика. Средства с отдушками, спиртом или эфирными маслами могут вызывать реакцию.

Как "успокоить" кожу: бьюти-режим SOS

Минимализм в уходе. Уберите всё лишнее. Оставьте мягкое очищение, базовый крем и SPF. Никаких кислот и активов! Ищите пометку "for sensitive skin”. Желательно — с церамидами, пантенолом, центеллой или бета-глюканом. Не трогайте лицо руками. Это банально, но работает. Кожа должна отдыхать — даже от лишних прикосновений. Защитный барьер — приоритет. Используйте кремы с липидами и восстанавливающими компонентами. Чем проще состав — тем лучше. Вода — теплая, не горячая. Не пересушивайте кожу во время умывания. После промакивайте лицо, а не вытирайте.

Ночь — время восстановления

Именно во сне кожа активнее всего восстанавливается. Увлажняющая ночная маска без отдушек или плотный крем помогут барьеру быстрее регенерировать. Не используйте агрессивные средства как минимум 7 дней.

Чувствительная кожа — это не приговор, а знак, что ей нужно больше заботы и меньше экспериментов. Дайте ей паузу, и уже через несколько дней вы увидите разницу.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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