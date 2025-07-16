Всё было нормально — и вдруг зуд и жжение: как распознать чувствительную кожу

Вы пользовались своей косметикой годами — и вдруг кожа реагирует раздражением, покраснением или зудом. Кажется, она стала чувствительной "на ровном месте". На самом деле это не внезапность, а накопленный стресс, который кожа просто больше не может скрывать. Хорошая новость — её можно успокоить.
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Кожа
Почему кожа вдруг становится чувствительной?
Повреждённый барьер. Частые пилинги, кислоты, ретинол, агрессивные очищающие средства могут нарушить защитный слой кожи.
Климат и сезонность. Перепады температуры, ветер, сухой воздух делают кожу уязвимой.
Стресс и гормоны. Нервное напряжение, ПМС и даже недосып усиливают чувствительность кожи.
Неподходящая косметика. Средства с отдушками, спиртом или эфирными маслами могут вызывать реакцию.
Как "успокоить" кожу: бьюти-режим SOS
Минимализм в уходе. Уберите всё лишнее. Оставьте мягкое очищение, базовый крем и SPF. Никаких кислот и активов!
Ищите пометку "for sensitive skin”. Желательно — с церамидами, пантенолом, центеллой или бета-глюканом.
Не трогайте лицо руками. Это банально, но работает. Кожа должна отдыхать — даже от лишних прикосновений.
Защитный барьер — приоритет. Используйте кремы с липидами и восстанавливающими компонентами. Чем проще состав — тем лучше.
Вода — теплая, не горячая. Не пересушивайте кожу во время умывания. После промакивайте лицо, а не вытирайте.
Ночь — время восстановления
Именно во сне кожа активнее всего восстанавливается. Увлажняющая ночная маска без отдушек или плотный крем помогут барьеру быстрее регенерировать. Не используйте агрессивные средства как минимум 7 дней.
Чувствительная кожа — это не приговор, а знак, что ей нужно больше заботы и меньше экспериментов. Дайте ей паузу, и уже через несколько дней вы увидите разницу.
Уточнения
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.