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Всё было нормально — и вдруг зуд и жжение: как распознать чувствительную кожу

Как восстановить защитный барьер кожи при покраснении и раздражении — советы дерматологов
2:17
Моя семья » Красота и стиль

Вы пользовались своей косметикой годами — и вдруг кожа реагирует раздражением, покраснением или зудом. Кажется, она стала чувствительной "на ровном месте". На самом деле это не внезапность, а накопленный стресс, который кожа просто больше не может скрывать. Хорошая новость — её можно успокоить.

Кожа
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кожа

Почему кожа вдруг становится чувствительной?

  • Повреждённый барьер. Частые пилинги, кислоты, ретинол, агрессивные очищающие средства могут нарушить защитный слой кожи.
  • Климат и сезонность. Перепады температуры, ветер, сухой воздух делают кожу уязвимой.
  • Стресс и гормоны. Нервное напряжение, ПМС и даже недосып усиливают чувствительность кожи.
  • Неподходящая косметика. Средства с отдушками, спиртом или эфирными маслами могут вызывать реакцию.

Как "успокоить" кожу: бьюти-режим SOS

  1. Минимализм в уходе. Уберите всё лишнее. Оставьте мягкое очищение, базовый крем и SPF. Никаких кислот и активов!
  2. Ищите пометку "for sensitive skin”. Желательно — с церамидами, пантенолом, центеллой или бета-глюканом.
  3. Не трогайте лицо руками. Это банально, но работает. Кожа должна отдыхать — даже от лишних прикосновений.
  4. Защитный барьер — приоритет. Используйте кремы с липидами и восстанавливающими компонентами. Чем проще состав — тем лучше.
  5. Вода — теплая, не горячая. Не пересушивайте кожу во время умывания. После промакивайте лицо, а не вытирайте.

Ночь — время восстановления

Именно во сне кожа активнее всего восстанавливается. Увлажняющая ночная маска без отдушек или плотный крем помогут барьеру быстрее регенерировать. Не используйте агрессивные средства как минимум 7 дней.

Чувствительная кожа — это не приговор, а знак, что ей нужно больше заботы и меньше экспериментов. Дайте ей паузу, и уже через несколько дней вы увидите разницу.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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