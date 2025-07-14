Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эммануил Каралис завоевал две победы подряд
Способы заделать дыры в стене без шпаклёвки: обзор эффективных решений
Печальные статистики: 130 видов растений под угрозой из-за гибели пчёл
Как читмил влияет на обмен веществ и баланс при похудении
Бенни Бланко рассказал, почему свадьба с Селеной Гомес перенесена
Юристы напоминают: инспектор ГАИ обязан быть в полном комплекте формы
Rolls-Royce инвестирует $75 млн в расширение завода двигателей в Южной Каролине
Лучшие соусы для кабачков: 5 простых и вкусных рецептов
Не для понтов: Ксения Собчак призналась, что опасается за свою жизнь

Выходной, который лечит: ритуалы, которые снижают стресс и улучшают состояние кожи

Перезагрузка за 24 часа: ритуалы красоты, которые заменят дорогой спа-уход
1:56
Моя семья » Красота и стиль

Выходные часто пролетают в пижаме и телефоне. Но один день, проведённый в ритме заботы о себе, может дать телу и коже больше, чем неделя отдыха. Вместо бесконечного скролла и кофе на ходу — устроим бьюти-ретрит прямо дома. Без спа-салонов и затрат.

Китаянка
Фото: flickr.com by Электроника LG, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Китаянка

Утро: лимфодренаж и вода с лимоном

Начните с тёплой воды с лимоном натощак — это мягкий «пуск» для пищеварения и кожи. Затем — массаж сухой щёткой: он ускоряет кровоток, выравнивает рельеф и бодрит лучше кофе. Завершите утро контрастным душем и маслом для тела с лёгким ароматом цитрусов.

Полдень: детокс изнутри и снаружи

Обед — лёгкий, без сахара и лишней соли. Пусть в нём будут авокадо, зелень, лосось или яйца. А после — глиняная маска на лицо и волосы. Пока она действует — позвольте себе полежать без телефона. В это время тело восстанавливается не меньше, чем кожа.

Вечер: ванна с солью и ароматами

Добавьте в воду морскую соль и несколько капель масла лаванды. Это не только снимает напряжение, но и улучшает качество сна. После — нанесите густой крем или масло на влажную кожу и наденьте хлопковый халат. Можно завершить ритуал медитацией или чтением — никаких экранов.

Ночь: спите как в отеле

Отключите гаджеты за час до сна. Сделайте лёгкий массаж шеи и зоны декольте, нанесите питательную ночную маску, распылите на подушку спрей с лавандой.
Сон — самый мощный бьюти-инструмент. Дайте телу восстановиться по-настоящему.

Не нужны дорогие процедуры, чтобы почувствовать себя обновлённой. Один день в ритме осознанной красоты — и ваше тело, кожа и душа скажут вам спасибо.

Уточнения

Выходной — нерабочий день, свободное время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Домашние животные
Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые Аудио 
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Домашние животные
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены Аудио 
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
Наука и техника
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон Аудио 
Популярное
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры

Узнайте историю появления домашних коров, тайну исчезновения их диких предков и экологическую роль полудиких стад. Пора раскрывать секреты!

Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Оружие пошло, счётчик включён: что будет с Россией через 50 дней, если не будет мира
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Царская окрошка: секретный рецепт, который вернёт вас в прошлое
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством
Последние материалы
Назван главный претендент на пост тренера сборной Англии
Дембеле лишился шансов на Золотой мяч — шок в прессе
В школы — на 8 лет? Обсуждается возврат к советской системе
Левски повысит потолок зарплат — клуб меняет стратегию
Челси разгромил ПСЖ в финале клубного чемпионата мира
Ливерпуль нацелился на бомбардира из Премьер-лиги — идут переговоры
Выращивание картофеля в условиях жары
Как рис помог раскрыть древние ритуалы на Гуаме
Одноразовое кормление котов повышает уровень аминокислот — исследование
Эксперт Андрей Ломанов предупредил о росте цен на авто после введения пошлин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.